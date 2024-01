Selección de Costa Rica afrontará inicio ‘sencillo’ para Mundial 2026, pero confiarse sería un yerro mayúsculo

La Selección de Costa Rica ya tiene clara la ruta que deberá sortear para acceder a la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf que dará tres boletos directos a la Copa del Mundo 2026. En el papel los adversarios parecen accesibles, pero históricamente se ha probado que Costa Rica cuando enfrenta este tipo de adversarios ‘sufre’ para acceder de ronda.

Con la mira puesta en Estados Unidos, Canadá y México 2026, el equipo patrio deberá primero pasar por una fase previa en la que jugará contra Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Granada y Bahamas. Serán solamente cuatro duelos: dos de visita y dos como local.

Costa Rica abrirá su recorrido en junio venidero recibiendo a San Cristóbal y Nieves, además de que visitará Granada. En principio los duelos serán 6 y 10 de junio. Luego en junio del 2025 deberá ir a Bahamas y cerrar en Costa Rica en territorio nacional.

Los dos primeros del grupo pasarán a la siguiente fase, en la que un sorteo formará tres nuevos grupos de cuatro selecciones; cada ganador de zona irá a la Copa del Mundo, mientras que los dos mejores segundos disputarán repechajes.

El tener a equipos caribeños al frente pone a Costa Rica a pensar, debido a que el futbolero tiene muy claro el camino a Alemania 2006 cuando a Costa Rica le costó muchísimo superar a Cuba en la segunda ronda de la clasificación, porque igualó 2 a 2 en La Habana y 1 a 1 en Alajuela, lo que al final coló al plantel patrio fue el gol de visitante.

También hay que recordar cuando en 2002 la Selección Nacional, en una ronda preliminar perdió 2 a 1 con Barbados, situación que complicó la clasificación a la hexagonal y provocó ir a un repechaje con Guatemala, el cual el cuadro patrio ganó 5 a 2.

Camino a Sudáfrica 2010 también hubo sufrimiento, porque en la ronda dos se empató 2 a 2 con Granada como visitante, luego se ganó 3 a 0 como local para pasar de ronda, pero la mala serie le costó el puesto a Hernán Medford como DT y asumió Rodrigo Kenton.

Esto demuestra que Costa Rica, ante equipos en los que tiene la pinta de favorita, siempre tiende a vivir momentos complicados.

Hernán Medford, exseleccionado nacional y exentrenador patrio, recalcó que Costa Rica ante la ausencia de México, Canadá y Estados Unidos está obligado a entrar a la Copa del Mundo y la primera ronda la debe pasar sin mayor inconveniente.

“Son equipos muy complicados, aunque parece que no en el papel, pero sí son duros. No va a ser fácil, son accesibles, pero no fáciles. Ahora hay mucha referencia para verlos, hay torneos del Caribe, hay que estudiar bien a los adversarios. Son equipos fuertes en casa pero cuando salen es que son débiles, pero nosotros debemos imponernos y pasar tranquilos”, recalcó.

La Selección de Costa Rica busca su presencia en un mundial por cuarta vez de forma consecutiva, ya que estuvo en 2014, 2018 y 2022.