Tengo plena confianza, aquí hay buenos jugadores. No me he fijado en las estadísticas, lo que pasa es que este es un deporte que se gana con goles. Nuestras conclusiones no son de resultados sino de formar un equipo. Confío en los jugadores del campeonato nacional, pero deben entender que una cosa es el campeonato y otra es actuar contra otra fuerza. Tenemos que sacarle provecho a estos muchachos.