Raquel Rodríguez ve una luz en la Selección Femenina que hacía rato no se prendía

Raquel Rodríguez ve crecimiento y evolución en la Selección Femenina de Costa Rica.

Contra todos los pronósticos, la Selección Femenina de Costa Rica hizo un partidazo contra Canadá en los cuartos de final de la Copa Oro, un juego que se definió en los tiempos extra.

Fue en esa instancia donde las campeonas olímpicas consiguieron el único gol, suficiente para que Canadá visara su pasaporte a las semifinales de la Copa Oro y que la Tricolor regrese a casa, con una tremenda experiencia que deja atrás las dudas y reafirma que el proceso con Beni Rubido va por buen camino.

“Estos partidos se ganan o se pierden en jugadas de balón parado. Eso fue lo que aprendimos del partido pasado, no nos alcanzó, nos salvamos de muchos otros goles, pero creo que hubo mucho avance”, afirmó Raquel Rodríguez en declaraciones en vivo a ESPN, una vez finalizado el juego.

Siempre ha sido una abanderada de que todo es posible, lo aprendió al lado de Shirley Cruz y lo pregona por ella misma, con lo que ha logrado en el fútbol femenino.

Añadió que las jugadoras volvieron a sacar ese corazón, esa pasión por la camiseta y está segura de que eso las sacó adelante y las hizo llegar hasta tiempos extra.

“Siempre uno como competidor no se va a gusto con la pérdida, sobre todo estando el partido tan cerrado, pero me voy como con una luz que antes, hace mucho, no se encendía en nosotras”, afirmó la capitana de la Selección Femenina de Costa Rica.

Lo que más la llena es que le dieron un espectáculo a la gente, a la vez que aseguró sentirse muy orgullosa de lo que el grupo logró hacer durante una Copa Oro que le sirvió a las jugadoras, pero también a la misma afición para volver a creer.