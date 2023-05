Preparador físico de la Selección dice que ritmo del campeonato causa calambres en los jugadores

John Jairo Bodmer, preparador físico de la Selección Nacional, la emprendió contra el ritmo con que se juega el campeonato nacional.

Para el colombiano, el certamen tico no compite a nivel internacional y eso afecta el desempeño de la Selección cuando enfrenta los partidos en fechas FIFA.

Bodmer comentó que los seleccionados encaran un ritmo más alto al acostumbrados en los compromisos de preparación ante otras selecciones y por eso algunos terminan cansados y hasta con calambres.

☀☕¡Jhon Bodmer, asistente técnico de la Selección de Costa Rica, habla de lo que viene para ellos!#PrimerToque pic.twitter.com/uetGFw44LH — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 9, 2023

“Nuestra selección es muy local, es un equipo en el 80 ó 90% formada en el país, no es una selección hecha por legionarios. El torneo de Costa Rica es bueno, pero no compite a nivel internacional, entonces tener una selección con jugadores locales, quienes en el día a día, o cada tres u ocho días se enfrentan a un ritmo de juego que no corresponde cercanamente al ritmo que tenemos a nivel selección, es algo que nos afana”, dijo Bodmer en entrevista que concedió a Wins Sports, medio de comunicación de Colombia.

“Nos toca en cinco u ocho días recrearles a ellos (los seleccionados) un escenario donde entiendan que van a llevar un ritmo de juego completamente distinto, porque se acaba la fecha FIFA y se acercan a uno y le dicen, profe es que acá el ritmo es muy bravo y salen con calambres, muy cansados y agotados. Su nivel de esfuerzo en el torneo local, no está ni cerca de lo que enfrentan realmente en selección. Pensar y ejecutar con un nivel de fatiga más alto es más difícil”, agregó Bodmer.