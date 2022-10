Por qué Alexia Putellas es un lujo como rival de Costa Rica en el Mundial Femenino

Pases filtrados donde nadie ve un espacio, regates de lujo, remates a gol y asistencias sin egoísmos hacen de Alexia Putellas la mejor jugadora del planeta y rival de lujo de la Selección de Costa Rica para el Mundial Femenino Nueva Zelanda . Australia 2023. ¿No me cree? No me haga caso. Ni siquiera se deje llevar por los dos Balón de Oro consecutivos o por el primer lugar en la gala The Best 2021 de FIFA. Véala jugar y hablamos después.

