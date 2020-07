Ante esto, Ramírez añadió: ”Yo siento que hay algo, saber marcar es un arte, también saber moverse dentro del área, no hay nada más complicado para uno que es pasador que el delantero se quede rígido, no diga para dónde va. Por ejemplo, me acuerdo de Gugui Ulate que tenía un juego de espalda tremendo. De espaldas al marco metía un montón de goles. Yo le preguntaba: ¿cómo sabe usted que el portero está en el primer palo si está de espalda? Y él me decía por la posición del balón, si comenzamos atacando por la derecha el portero va contra el primer palo y yo ataco el contrario”, acotó.