Osael Maroto confirma a Jafet Soto como líder de la comisión técnica de la Fedefútbol

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, atendió a los medios de comunicación después de la sesión del Comité Ejecutivo y dijo que uno de los principales alcances fue que se aprobó el presupuesto para el periodo fiscal de este año.

Además, se vio el tema de la comisión técnica, que estará a cargo de Jafet Soto. Sin embargo, aún falta que confirmen un par de personas.

“Por eso no lo podemos anunciar, está caminando de la manera correcta, es algo que nos funcionó en el pasado y estoy seguro de que nos va a funcionar ahora también”, expresó Osael Maroto.

No quiso mencionar más nombres, pero es un hecho que ahí estará Michael Umaña. Además, andan en busca de la respuesta de Óscar Ramírez, de quien esperan su sí definitivo.

- ¿Cuáles serán las labores de esa comisión?

- Son varias, son más en términos generales de verse con el director deportivo. Es mucho el trabajo con él, un día a día con él, más allá de rebotar ideas, supervisar. Podemos pasar todos los puntos después de lo que va a hacer y de lo que no va a hacer, porque también es muy importante lo que no va a hacer.

- ¿Se pueden conocer algunos nombres, porque Jafet Soto será parte?

- Yo creo que sí, Jafet va a presidir la comisión como lo hizo en pasado, Jafet está calificado para poder hacerlo, tiene experiencia y eso no lo vamos a tocar y los nombres, hasta no tener las confirmaciones y demás y hasta que no los juramentemos para la formalidad, preferiría evitarlo.

- ¿Qué ha pasado con Gustavo Alfaro que tiene tanto tiempo fuera del país?

- El regreso del profesor Alfaro estaba para la segunda semana de enero, se le presentó un problema personal en Argentina que está atendiendo y estará regresando este fin de semana.

- ¿Están a gusto con esa situación de que él esté ausente tanto tiempo en el país?

- Son cosas que pasan. Con él habíamos hablado la posibilidad de que esto sucediera, de este tema que está resolviendo en Argentina. Estamos a gusto con que él esté como director técnico de la Selección. Quisiéramos que esté aquí, pero son eventualidades que suceden. Yo creo que tampoco quisiera ahondar mucho en este tema.

“Tenemos que hablar de cosas importantes, de las cosas que son relevantes, que suman y que aportan. El cuerpo técnico del profesor Alfaro está aquí desde el día que tenía que regresar, está yendo a todos los partidos de las jornadas de la Primera División. Están conectados, están viendo qué es lo que está pasando, están trabajando. No han dejado de trabajar.

“Creo que los temas deberían de ser cómo hacemos para abrirle fechas al torneo de Unafut para que la Selección tenga espacio para poder jugar. Cosas que como que tenemos uno de los torneos más largos que hay en el mundo y que no permite fechas. Eso es de los temas de fondo, o el de la comisión técnica, cuáles son las cosas que van a hacer.

“Esté o no esté en el país yo creo que es un tema importante, pero no debería de ser un tema que deberíamos de abordar con tantísimo tiempo algo que la verdad es que ni suma ni agrega valor.

“Y algo importante es que el profesor Alfaro va a estar para el microciclo, llega a tiempo para estar, que al final es lo importante. Por lo demás, su cuerpo técnico está al 100% aquí en Costa Rica”.

- ¿Cómo asume la Federación las críticas de esa ausencia tan larga, en un momento donde se acerca el duelo contra Honduras y lo que serán las eliminatorias?

- Las críticas las recibimos como tal y las evaluamos, pero a mí me parece que no es un tema a discutir. El profesor Alfaro hoy no está en el país por un tema personal que nos puede pasar a todos, no es solo el seleccionador, es una persona, que tiene sus cosas, como te puede pasar a vos, o a mí.

“Pero él sigue conectado con lo que está sucediendo y su cuerpo técnico sigue en el país trabajando y está asistiendo a los partidos. Que no los vean, o no los identifiquen puede ser otro tema, pero no ha dejado de trabajar y seguimos en contacto con él.

“Las críticas se toman, hay que revisarlas, pero también me gustaría ver cómo hacemos para que los temas fueran más de fondo. Es una opinión personal”.

- ¿Quién se equivocó en la calendarización de este torneo que dejó tan poco espacio para la Selección con el repechaje encima?

- Es que no es un error de nadie, es la cantidad de fechas y la cantidad de compromisos que tienen los clubes en Concacaf la que no permite. No hay espacio. El margen de error que se tiene para hacer el torneo es muy ajustado, no hay otra forma. Así es como está diseñado el torneo desde hace varios años, hay que corregirlo para que no suceda.

- ¿La lista para el partido contra El Salvador es hecha por Gustavo Alfaro? ¿Vendrán jugadores legionarios?

- Los jugadores de la MLS que no están compitiendo se les están solicitando a los clubes, algunos vendrán, otros no, esa parte no sabría decirle, pero claramente la lista es de don Gustavo y su cuerpo técnico.

- ¿Qué va a pasar con Keylor Navas?

- Keylor Navas si está disponible y don Gustavo lo convoca, esperaría que nos acompañe en los partidos que se le convoque.

- ¿Cómo está la situación de la sexta jornada del campeonato nacional? ¿Se va a abrir esa ventana?

- Estamos en eso, estamos afinando detalles, primero quisiera darles las gracias a los presidentes de Unafut que con todos hemos hablado y todos están en la mayor disposición de seguir ayudando y colaborando con la Selección Mayor.

“También Unafut ha estado muy encima para poder abrir fechas, estamos ya a nada de poder tener respuestas y la idea es poder abrir las fechas 6 y la 13, tanto para el partido amistoso como para el partido de repechaje, para que el cuerpo técnico tenga a disposición todos los jugadores a los que quiera llamar”.

- ¿Habrá otro microciclo?

- Estamos buscando fechas para poder abrir otro amistoso en abril, pero es difícil abrir fechas y aquí les puedo poner ejemplos. Existe un Foro Mundial de Ligas, que son 46 países con ligas muy importantes y la que tiene menos es Catar con 22 fechas y la liga que tiene más fechas es Costa Rica, con 44 fechas de torneo y doce de postemporada. Con tantas fechas es imposible abrir el calendario.

“Esos son los temas de fondo que deberíamos estar tratando. Lo hablamos un poquito en el Comité Ejecutivo, tuvimos una muy buena conversación al respecto y eso es lo que deberíamos de estar hablando para el siguiente torneo, cómo hacemos para que el torneo sea más competitivo, sea un mejor producto y podamos tener mejores resultados”.

- ¿Qué tan cerca está la posibilidad del fogueo contra Canadá o Trinidad y Tobago?

- El otro día salió un reportaje de que la Federación no sabía que teníamos una segunda fecha y no es cierto. Estamos hablando con varias federaciones, como la canadiense y con otras más. Estamos a la espera de poder concretarlo. Dios primero podamos concretarlo, todas las demás federaciones tienen ya compromisos, pero esperemos poder tener algo para la fecha del 26 de marzo.

- ¿Leonardo Vargas continúa en el Comité Ejecutivo sin ningún problema? ¿Liman asperezas, porque él lo manifestó públicamente?

- El tema de Leonardo o mañana puede ser Silvia o después Sergio Hidalgo. Todos podemos tener discrepancias a la hora de creer en algo. Eso es lo que enriquece la discusión. A mí me parece que lo que Leonardo dice es su opinión y yo se la respeto. Hablamos un poco del tema y ahí es donde empezamos a crear valor. Si todos pensáramos igual, sería muy difícil. Teniendo personas que pensemos diferente ahí es donde se abren los espacios para poder mejorar.

- ¿Claudio Vivas tiene que estar en la comisión técnica?

- El contrapeso de Claudio Vivas es la comisión técnica, él no va a estar en la comisión técnica, sino ahí lo van a llamar para que rinda sus reportes. Es el contrapeso de él.

- ¿No es con Gustavo Alfaro, es solo con Claudio Vivas?

- La comisión técnica es para verlo con Claudio Vivas.

- En la promoción del partido Costa Rica - Panamá hubo mucha discusión como si se tomara en cuenta en la organización solamente a los aficionados de Saprissa. ¿La Selección es algo más? ¿Se aprendió de ese error que se cometió en ese partido para ahora en el Estadio Nacional hacer una Selección de todas las aficiones?

- Cuando se decidió llevar el partido a ese estadio nunca pensamos que iba a ser para una afición, es para el 100% de la afición y se puso las entradas para el 100% de los aficionados. El tema pasa también por algo deportivo y comercial. Llegamos a una muy buena negociación con el Estadio Nacional y los partidos volverán al Estadio Nacional. Nos sentimos muy a gusto que ahí sea la casa de la Selección Mayor, de las selecciones en realidad. Y siempre la Selección es de todos los aficionados.

- ¿Cómo recibe las críticas constantes a Horacio Elizondo por parte de técnicos y dirigentes?

- El arbitraje siempre va a ser polémica. Al que lo favoreció, si es que lo favoreció, no va a decir nada y al que lo perjudicó se va a quejar. Particularmente con Horacio yo me siento muy complacido de que él esté aquí. Creo que es tal vez de las personas más completas en el tema del arbitraje. Tenemos un plan de trabajo que se está ejecutando.

“No es fácil el tema del arbitraje, siempre va a estar en la polémica. El VAR va a llegar a resolver una parte, no lo resuelve todo. En España el fin de semana tuvieron todo un tema con el VAR y probado con árbitros entrenados. Siempre habrá espacio para el error, el tema es minimizar el error”.

- ¿Cómo camina el tema del VAR para este año?

- No es desconectar y conectar. El VAR tiene una serie de procesos y requisitos para la certificación de FIFA, es una gran cantidad de partidos que vamos a tener que simular aquí para que nuestros árbitros se capaciten.

“Tenemos que montar todo un set como set como si fuera un partido real, tenemos que traer equipos, hacer simulaciones y eso va a estar yo espero que pronto. Pronto, lo más rápido posible dentro de las posibilidades y eso va a ser en agosto o setiembre de este año. Vamos a trabajar para que sea así”.

- ¿Habrá una propuesta para modificar el formato del campeonato por tantas fechas que se juegan aquí?

- Ya estamos buscando opciones, tuvimos una reunión varios clubes y me reuní con algunos expertos que eventualmente los contrataremos para hacer un diseño y ver cuál es la mejor alternativa que podamos hacer. Es un tema del que se ha hablado siempre, por la Selección, el espacio para hacer un Torneo de Copa y otro tipo de partidos, darles espacio a los equipos para que puedan hacer otras activaciones y tenemos que buscar una solución. Esperemos que esté para el otro torneo.

- ¿Cómo le gustaría que fuera el torneo? ¿Largo?

- Es que la pregunta no es personal, no es lo que le gusta a Osael, es lo que le sirva mejor al fútbol de Costa Rica, es lo que tenemos que buscar, es lo que tenemos que diseñar. Para eso hay expertos, gente que sabe. La Liga Española ha asesorado a Ecuador, a Colombia, a Uruguay. Hay gente que se dedica a eso y es qué le sirve al fútbol nacional y complementarlo con selecciones nacionales. No podemos separarlo, tiene que ir de la mano.

- ¿Cómo tomará ese tema Vicky Ross para modificar el calendario del campeonato a futuro?

- Ella está anuente y toda la Unafut está anuente y los presidentes de los clubes con los que se ha hablado en algún momento. En Catar se tuvo una reunión para ver el tema de los derechos televisivos. Los clubes están anuentes a hacer cambios y Unafut tiene que liderar, apoyado con la Federación, porque al final es una combinación. Hoy estamos hablando con Unafut para que nos abran espacio para las selecciones, no podemos dejarle esto a los clubes o a la Unafut, tenemos que combinarnos.

- ¿Usted está satisfecho con el trabajo de Licencias?

- Licencias es un proceso que ha venido creciendo. De hecho somos ejemplo en la región con el tema de Licencias. Tenemos que seguir mejorando claramente y yo creo que lo que tenemos que hacer es un diseño de en qué momento se tienen que activar las cosas. Activar a la mitad del torneo es más difícil. Ya se invitó a los clubes para el licenciamiento del siguiente torneo, del 2024-2025 y es una mejora continua.

“No es nada más de un momento, de decir vamos de cero a cien y ya estamos en cien. No, vamos en el camino correcto. Se han hecho muchas cosas por mejorar el producto del fútbol y licencias claramente es parte de eso”.