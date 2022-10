Mitos y realidad: Un tico responde qué puede hacer un aficionado en el Mundial de Qatar

Desde su oficina en Doha, el Embajador de Costa Rica en Qatar, Mariano Segura, ha sido testigo de la transformación de ese país para este Mundial que se jugará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.

En el Podcast ‘Tiempos de Mundial’, cuenta que conforme pasan las horas hay cosas nuevas en Qatar, de cara a la cita planetaria más esperada.

Se estrenan obras, se inauguran plazas y comienzan las activaciones digitales. Toda la actividad de la ciudad está muy centrada en la Copa del Mundo y no podía ser de otra manera. Cada vez falta menos para la patada inicial.

Qatar se expone ante el mundo como el epicentro de esta fiesta tan esperada por millones de personas que eligen al fútbol como el deporte rey.

La lejanía es lo de menos y pareciera que los elevados costos también. Segura mencionó que el dato confirmado hasta agosto es que aproximadamente 1.950 ticos tenían todo listo para ir a ver los partidos.

A esa cifra se le deben sumar unos 110 costarricenses que viven en Doha y que compraron tiquetes para los juegos, así como una cantidad importante de miembros de la prensa nacional que se desplazarán para cubrir el Mundial y otras personas que trabajarán durante la época de este evento.

“Pensaríamos que serían unas 2.300 personas. Son muchos, considerando que estimábamos muy pocos, dada la afluencia de personas que vino en junio para el partido del repechaje. En esa ocasión, según datos del Gobierno de Qatar, fueron 2.700 personas las que ingresaron al país durante ese periodo”, reseñó Mariano Segura.

Existía un poco de incertidumbre sobre el poder de convocatoria, dados los precios y la cercanía entre la repesca en la que la Selección de Costa Rica obtuvo su clasificación y el arranque del Mundial.

“Pero parece que la efervescencia futbolística animó a muchos y es un número importante, tomando en cuenta que estamos muy largo”, indicó el embajador.

Licor y vestimenta

A él le consultamos sobre ese mito de las cosas prohibidas que rodean este Mundial y la pregunta puntual fue: ¿Qué puede hacer un aficionado en Qatar? Ya todos hemos leído bastante al respecto, pero nada mejor que un costarricense que vive en Doha lo cuente.

“Hay parte de mito y parte de realidad. Qatar es una cultura muy diferente a la que vivimos nosotros en el mundo occidental, es una cultura árabe que tiene raíces bastante profundas en sus tradiciones, en su forma de comportarse”, mencionó.

Detalló que en el Mundial lo que se va a vivir es un entorno de respeto y tolerancia y partiendo de eso, dice que quienes acudan al Mundial, seguirán su ritmo de vida totalmente normal.

“Acá hay zonas para disfrutar, zonas en donde la gente va a poder tomar licor, lo va a poder encontrar en los hoteles, en los Fan Fest, pero la idea es que tomen licor y se comporten ahí, no que anden en las calles tomando licor, haciendo un show o portándose mal, porque esa no es la idea de las autoridades”, afirmó Mariano Segura.

Insiste en que ese marco de respeto y tolerancia da apertura para que los cataríes sean bastante flexibles en cuanto a que se venda licor y con que haya fiesta. Eso sí, en áreas claramente delimitadas.

Otro mito involucra la vestimenta, pues el embajador lo explica como un respeto que hay que tener para entrar a museos, centros comerciales, restaurantes y sitios cerrados.

Muchas personas se congregaron en la Plaza de las Banderas el pasado 14 de octubre para observar un video de Esencial Costa Rica, como parte de la promoción turística y comercial. (Embajada de Costa Rica en Qatar)

“En el resto del país se puede andar en pantaloneta, en tenis, con ropa casual, como usted quiera vestirse. Es más, tres de los Fan Fest grandes que habrá aquí en la zona del centro de Doha serán en playas. Ellos están habilitando la playa y todas las activaciones de conciertos, espectáculos ahí, para que la gente ande con ropa de playa y podés bañarte en el mar”.

Todo es posible, en un marco de respeto para ellos de su cultura, de sus tradiciones y guardando algún código de vestimenta para esos sitios que son cerrados, o con más privacidad.

Atracciones

Está claro que para quienes van al Mundial de Qatar la prioridad son los partidos de fútbol. Al final de cuentas, son ‘Tiempos de Mundial’. Pero ya que se hace la inversión, el Embajador de Costa Rica en Qatar da sus recomendaciones sobre lo que no debería perderse nadie que va para allá.

Segura relató que Qatar es un país pequeñito, en extensión podríamos imaginar a la provincia de Alajuela, que es la quinta parte de Costa Rica aproximadamente.

Una vez que se puso ese contexto, manifestó que Qatar es un país donde se encuentran muchas cosas para disfrutar.

Comenzando por el centro de la ciudad que tiene lugares muy lindos. Todos los museos son de última generación e imperdibles.

“Hay museos de la parte cultural, museos deportivos, que la gente puede disfrutar, son gratis y se pasa bastante bien el día”.

El Zouq Waqif es el mercado, es un centro de reunión obligatorio para ir a comprar artesanías, para tomarse un café, comer en restaurantes y es un hecho que ahí se encontrará gente de cualquier parte del mundo.

“Es un espectáculo que para ellos es muy importante en la cultura de lo que es andar en los camellos, ver la policía a caballo, es bastante agradable el mercado”.

La comunidad tica en Qatar y los aficionados que vayan al Mundial le darán la bienvenida a la Selección de Costa Rica el próximo 18 de noviembre en Doha. (Embajada de Costa Rica en Qatar)

Ya en el centro de la ciudad hay unos centros comerciales espectaculares, gigantes y con bastantes ofertas para la gente a la que le gusta el shopping. En la lista de opciones también aparece La Perla, un archipiélago artificial que abarca casi cuatro millones de metros cuadrados.

Si se sale de Doha, como 20 minutos en metro hacia el norte o hacia el sur, se puede llegar a una ciudad que se llama Al Wakrah y tiene un mercado muy bonito a la orilla de la playa.

Hacia el norte está la ciudad de Al Khor, que también tiene lugares muy vistosos, manglares para andar en kayak y metiéndose ya en el desierto es imperdible ir a Sealine, donde se puede ver el contraste donde termina el desierto y empieza el mar.

“Ese contraste es hermoso verlo en Doha”, narró Mariano Segura, quien a la vez indicó que para los amantes de las aventuras se pueden montar en un 4x4 que los lleva a las dunas del desierto, a bajar y subir.

“Aquí conducen increíblemente por esos lugares, entonces es un deporte de aventura con ellos. La gente se puede montar en camellos, pueden andar en buggy, ver cómo cazan los halcones, hay muchísimo para hacer acá”.

Comentó que los estadios son un espectáculo por lo bonitos y modernos que son. En palabras simples, dijo que en el Mundial propiamente, Doha va a ser una ciudad de fiesta por todo lado.

“Habrá múltiples Fan Fest, todo lo que es el área del Corniche que es alrededor de 5 kilómetros a la orilla del mar, todo estará completo de activaciones culturales, artísticas, espectáculos deportivos. De todo habrá, empezando a las 11 a. m. y terminando a las 2 a. m.”.

Eso permite ver que más allá de vivir el Mundial, quienes acudan a Qatar tendrá múltiples opciones para divertirse. Y con eso también se derriba otro mito.

Además, para quienes practican deporte, hay una serie de parques enormes para caminar, andar en bicicleta, correr, jugar baloncesto o fútbol.

Un Mundial cercano

Desplazarse entre los dos estadios que están más alejados entre ellos implica un recorrido de apenas 40 kilómetros. Es decir, todo está muy cerca.

“Por las carreteras que hay aquí, que son fenomenales y el servicio público que hay también y a través del metro, en 25 minutos pueden desplazarse de un estadio a otro”.

Eso significa que en un mismo día, una persona podrá acudir a varios partidos en sedes distintas sin ningún problema.

Ehteraz sigue como medida sanitaria

Durante el repechaje hubo costarricenses que no pudieron ingresar a Qatar. De cierta manera, el ingreso para el Mundial será más sencillo.

Según Segura, el problema es que en junio se estaba saliendo de lo que era la covid-19 y las restricciones sanitarias que tenía Qatar.

“Hoy en día se mantiene una que es el Ehteraz, que a algunos les dio un dolor de cabeza. Sin embargo, yo lo que le recomiendo a la gente es que se informen bien, que traigan el código QR. Eso y el pasaporte es lo único que necesitan”.

Recordó que mucha de la gente que tuvo el problema para entrar a Qatar en junio fue porque iban con un pasaporte con menos de seis meses para el vencimiento.

Otros llevaban el código QR incompleto y el requisito que se pide es que la última vacuna aplicada contra la covid-19, no tenga más allá de nueve meses de haberse puesto.

“Lo mejor es que vengan con el certificado QR del Ministerio de Salud que tiene todas las dosis completas de vacunas”.

Para la época del repechaje, el Ehteraz era una aplicación en la que usted subía el pasaporte y el código QR y ahí le otorgaban el permiso para entrar a Qatar.

“Ya el Ehteraz como solicitud de permiso no está funcionando, hasta ahora y no tenemos alguna noticia, pero hay rumores de que ya no lo solicitarán. Hasta ahora se mantiene pero como un requisito sanitario”.

Significa que si usted quiere entrar a un restaurante, a un mall, o al estadio, le pedirán el Ehteraz como requisito sanitario.

El embajador describió esa aplicación como un semáforo, donde si usted en ese momento no está sujeto de una cuarentena por covid-19 , andará el semáforo en verde. Eso quiere decir que usted puede entrar a cualquier lado, pero tiene que enseñar la aplicación que está en verde.

Si usted cuenta con el esquema de vacunación, el verde le sale con dorado para alertar que está vacunado.

“El Ehteraz se supone que se va a eliminar, pero si no, es de traer el QR y el pasaporte y cuando usted entra a Qatar con la aplicación, ellos mismos le ayudan a instalarla, pero como medida sanitaria”.

La Hayya Card

Lo que se solicitará para entrar a Qatar a partir del 1°. de noviembre y hasta el 31 de diciembre es la Hayya Card.

Es una aplicación que le pedirán a la hora de abordar su vuelo para Qatar y es porque en ese periodo no puede entrar nadie al país anfitrión del Mundial si no tiene un boleto para ingresar al estadio y si no cuenta con una confirmación del hotel o del lugar donde se va a quedar.

“Personas que no tengan un boleto para entrar a los estadios no pueden entrar a partir del 1°. de noviembre, salvo que sean las personas que tienen una acreditación de prensa, por ejemplo periodistas que vienen a trabajar. O permisos especiales de personas que vienen a trabajar en hoteles, en transporte o lo que sea”.

Esas excepciones se dan con permiso previo del Gobierno, así como la autorización para los artistas y la gente que va a hacer un show o un espectáculo en el Mundial.

“Restrictivo sí, está restringido el turismo básicamente a lo que es el Mundial durante noviembre y diciembre”, citó Segura.

Ticos en Qatar

Hay más o menos 160 costarricenses en Qatar. La mayoría están ahí porque la cabeza de familia labora en QatarAirways, la mayoría como pilotos.

Otros trabajan en compañías de alta tecnología o en las universidades.

Recibimiento a la ‘Sele’

“La idea es reunirnos con la comunidad y con la gente que haya llegado antes, que nos siga en las redes sociales y en los comunicados que vamos a hacer, para ir al aeropuerto a recibir a la Selección el 18 de noviembre”, indicó Mariano Segura.

Una vez que la ‘Tricolor’ esté en Qatar y la afición tica también, el embajador procurará apoyarlos en todo lo que se pueda.

“En la llegada a los estadios cuando van a jugar, por supuesto en el estadio, estamos viendo qué otro tipo de actividades podemos hacer con la comunidad, con quienes que vengan para compartir con la Selección, tal vez en el hotel, o en los campos de entrenamiento”, finalizó.