Melissa Herrera rompe en llanto tras la derrota de Costa Rica y ofrece disculpas a los aficionados

Melissa Herrera no pudo contener el dolor, y con el pitazo final del partido ante Zambia, rompió en llanto. Pese a las lágrimas que recorrían sus mejillas, la delantera dio la cara, habló sobre la participación de Costa Rica en el Mundial y dejó salir su frustración, pues anhelaba una mejor Copa del Mundo para la Tricolor.

Herrera describió el proceso de este Mundial como “devastador” y mencionó que el torneo “ha sido dificilísimo para nosotras”.

“Queríamos esta victoria más que cualquier otra cosa en el mundo, pero en el primer tiempo, dejamos de hacer lo que teníamos que hacer y realmente nos duele muchísimo”, expresó la futbolista. También agradeció a los aficionados en Costa Rica que vieron el partido por televisión a la 1 de la mañana.

Melissa Herrera no soportó al final del partido y lloró por no haber logrado la victoria frente a Zambia. (SAEED KHAN/AFP)

La jugadora costarricense felicitó a Zambia por la victoria y el gran partido que jugaron. Además, explicó por qué terminó llorando: “Estas lágrimas no son de dolor, sino de frustración y enojo. Ahora hay que ponerle el pecho a las balas, y lo bueno es que el fútbol siempre da revanchas”.

Herrera mencionó que días antes de enfrentar el choque ante Zambia, la consigna era llevarse la victoria, y por eso, nuevamente dijo: “Disculpen por no darles los tres puntos. Es durísimo, me siento con un dolor inmenso de no poder darle la victoria Costa Rica e irnos a casa con cero puntos”, admitió Herrera.

Daniela Solera, arquera de la Tricolor y quien en los tres juegos del Mundial se llevó ocho goles, pero evitó muchos más, sobre todo en los duelos contra España y Japón, también dejó ver su dolor por la derrota en el tercer compromiso.

“Tengo demasiada frustración. No sé qué más hay que hacer. Es una tristeza grande ver que se lucha y que se trabaja, pero como grupo no compaginamos, no se nos dan las cosas”, declaró tras el partido la Daniela Solera.