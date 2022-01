Luis Suárez explica la ausencia de Cristian Gamboa en Selección Nacional

-- ¿Por qué no está Cristian Gamboa?

El caso de Gamboa es una situación especial. He hablado con él varias veces. Se presenta una situación de salud, tiene un problema crónico en sus caderas, dentro de todas las situaciones que hemos hablado con él, fue transparente, tiene el mayor deseo de estar en selección, siempre pensando en representar a la selección, pero habla sobre la exigencia que tiene, no solo la situación del viaje, sino de una fecha FIFA que está recargada, antes eran dos partidos, ahora son tres. La exigencia da para pensar que en determinado momento, hablando con médico y él mismo, reconoce que no puede estar al 100%, la posibilidad de tenerlo al 100% es complicada, por eso tomé la decisión de no convocarlo.

-- ¿Cómo ha hecho para trabajar pensando en tres partidos?

Todavía la parte estratégica de estos tres equipos no la hemos manejado, pero sí hemos hecho cosas que nos van a servir en tres partidos. El grupo ha trabajado mucho y con buena disposición. Los primeros días básicamente en fases defensivas, los últimos días en fases ofensivas. Cuando hay una propuesta de estrategia, siempre se busca la manera que esto se dé en el primer partido contra Panamá, pero ha sido general y muy provechoso. El grupo ha sabido entender lo que se quiere cuando no se tiene pelota, cómo hacer evaluación del juego desde el saque del arquero. Creo que tener este tiempo y aprovecharlo de la mejor manera es bastante bueno y por esa razón debo agradecer a todos los equipos de las liga, no han ahorrado esfuerzos para que hagamos las cosas de la mejor manera, se han sacrificado para prestar a los jugadores. Han pensando en la selección y eso es bueno. Hemos llamado 25 jugadores, habíamos convocado 24 para este microciclo, de esos solamente salieron cuatro, eso es bueno, los que estuvieron hasta ahora son la gran mayoría.

Perú quería jugar un amistoso, ¿por qué se decidió no hacer el amistoso?

Perú quería jugar jueves, ayer, y era situación en la cual cortaba cualquier hecho de trabajar tácticamente, porque nosotros citamos grupo el lunes, hicimos tres días de trabajo defensivo, otro de mixtura de trabajos y la ofensiva, la táctica, si hubiéramos ido a Lima, hubiéramos viajado martes, trabajo miércoles, jueves y viernes regresar sin mucho trabajo táctico. Mirando todo eso, preferí que la situación se diera en un trabajo de una semana entera, donde pudiéramos hablar de qué queremos hacer, presentar y no solo entrenar y jugar un partido a ver qué salía. Era mejor esta situación que tomamos.

-- ¿Seguirá llamando a Bryan Ruiz en todo el proceso sin importar si juega o no en Alajuelense?

Creo que la respuesta la he dado muchas veces, respecto lo que significan jugadores como él en una selección, por su conocimiento, del bagaje y liderazgo que pueden manejar, esa circunstancia está a favor de Bryan Ruiz, pero no puedo ser absoluto en ese sentido, no puedo decir lo voy a llamar siempre o nunca más lo voy a llamar. Miraré cuáles son las circunstancias favorables o desfavorables y en escaso que sean favorables lo llamaré.

-- ¿Por qué Christian Bolaños no es tomado en cuenta si también tiene liderazgo y además pasa un buen momento?

En esto vuelvo y digo, solamente puedo llamar cierta cantidad y buscando a veces la manera de tener gran cantidad de jugadores, llamo 25 o 26 jugadores, he llamado hasta 28, pero no puedo llamar más. Así como usted me menciona este y puede decirme un montón más, y tiene razón, a todos los hemos mirado, después debo tomar decisiones que se acomoden más a una situación que yo vea lo mejor en ellos. A veces no pudo darle gusto a todo el mundo.

-- Hay claras diferencias de los tres rivales, pero ¿qué debemos ver de la selección ante tanta urgencia por sumar?

Eso es lo primero, la situación de resultados, la propuesta es de tres encuentros y hay que hacer una propuesta de ir adelante, de proponer siempre dominio del juego, hay trabajo hecho para que estemos tranquilos, pero hay respeto profundo por lo que vamos a enfrentar, porque son equipos con buena condición. El primero es el rival directo, tenemos que pensar en que la propuesta de ellos es buena, es un equipo peligroso, no solo cuando tiene pelota sino cuando no la tiene, en todo sentido tener cuidado. La propuesta debe tener una situación en la que primero se debe pensar en la victoria.

-- ¿Considera que Costa Rica tiene material necesario para anotar?

También es una respuesta que he dicho muchas veces, debemos mejorar y es lo que hemos estado buscando, por eso alguna variación táctica y en las alineaciones, porque nuestro mayor problema es la situación de ataque. Tenemos mucho por hacer.

-- ¿Cuál es la idea que tiene con Aarón Suárez dentro del equipo?

Aarón Suárez me parece que lo único que supuestamente está en contra de él es su edad, pero eso está a favor para un futuro inmediato. Es inteligente tácticamente, no solamente lo puedo ubicar como volante de armado, sino como extremo, resuelve y sabe, piensa bien. Es alguien que elige las mejores opciones siempre, es un muchacho que tiene un buen presente, y por eso está aquí, pero tiene mejor futuro todavía.

-- ¿Cuál es el mensaje para los jugadores sobre la necesidad de ganar?

Ellos son conscientes de eso, no es necesario decirles siquiera, ellos saben el momento delicado que estamos viviendo y de qué manera responder, con responsabilidad, con calidad, sabiendo lo que se está jugando, sabiendo lo que se está representando. No hay que decirlo, son conscientes de lo que nos estamos jugando.

-- ¿Cómo trasladar la alegría de la victoria ante Honduras a estos partidos?

En ese sentido sí apelaría, y de pronto es frase populista o hasta mal vista, pero a veces solo miramos lo negativo de jugadores, de un cuerpo técnico, de una federación, a veces las situaciones que son de ganar un partido y sentir esa alegría, bien vale la pena vivirla y apelaría a eso, que la gente pensara: ¿cómo le puedo apoyar a esta gente? Esa energía se siente y es buena. Por eso puede sonar populista, pero en determinado momento ni siquiera lo es, uno se siente apoyado, alguna fuerza de más da y es necesario hacerlo, ojalá ese partido ante Panamá se genere una buena vibra para que la gente se sienta apoyada.