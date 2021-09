Luis Fernando Suárez se quedó sin palabras al conocer dato de duelos de Manfred Ugalde vs. Jonathan Moya

Luis Fernando Suárez acudió al Coyella Fonseca para observar el partido entre Guadalupe y Alajuelense. (Alonso Tenorio )

Luis Fernando Suárez acudió al Coyella Fonseca para ser testigo en primera fila del partido en el que Alajuelense venció de visita 4-2 a Guadalupe.

El seleccionador nacional accedió a atender al periodista Josué Quesada, en la transmisión televisiva de Tigo Sports. Acordaron que conversarían un par de minutos, pero en realidad fueron siete.

Fue la primera vez que Suárez dio declaraciones tras la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 entre Costa Rica y Jamaica que disparó las críticas, no solo por los resultados en sí, sino por varias situaciones extrañas que se presentaron.

Una de ellas es el argumento con el que él explicó su decisión técnica de dejar fuera de lista a Manfred Ugalde en el partido contra los Reggae Boyz y que al conocer un dato en la entrevista de este sábado, el colombiano prácticamente se quedó sin palabras.

El periodista y estadígrafo de Repretel, Joseph Fernández dio a conocer días atrás que en los partidos contra México y Jamaica, Jonathan Moya jugó 155 minutos y estuvo presente en 19 duelos, de los cuales ganó seis y perdió 13. Además, asistió a Jimmy Marín.

Mientras que Ugalde actuó 61 minutos frente a Panamá en el Rommel Fernández, donde tuvo 19 duelos, de los cuales ganó 8 y perdió 11.

La Sele apenas consiguió dos puntos de nueve posibles en el arranque del camino hacia Catar 2022, un Mundial que hoy se ve lejos para la Nacional.

Esta es la entrevista que concedió Suárez a Tigo Sports en el entretiempo del pulso entre guadalupanos y rojinegros:

¿Cómo ha visto el partido?

Con buena dinámica, agradable para verlo.

¿Le gusta nuestro campeonato? ¿Le parece bueno?

Sí, una de las cosas que a uno más le gustaría es que los técnicos pudieran trabajar muchísimo más, con esta situación de la pandemia y con todas las circunstancias que se dieron antes, de no poder jugar, jugar cada tres días, cada cuatro días es una situación complicada para los clubes y para los jugadores.

Físicamente tienen que responder a una exigencia física muy alta. A veces salen buenos partidos, a veces no.

Me parece que hay que ponderar mucho a los entrenadores y los jugadores. Si alguna situación mala sale, básicamente se da porque el campeonato tiene mucha exigencia en lo físico y hay veces que el entrenador no puede trabajar como debe ser.

Tenemos mucho temor de quedarnos afuera de la copa del mundo y estamos horribles en cuanto al puntaje, con dos de nueve. ¿Hay algo especial para la triple fecha de octubre, o nos vamos a esperar hasta la convocatoria?

Hay que mejorar, sabemos que hay que mejorar con respecto a resultados. Yo creo que en eso debemos ser conscientes de que todos los días hay que evaluar, mirar qué es lo que se da de buena manera y lo que hay que corregir. Tenemos un mes para eso.

¿Hará algún microciclo con los jugadores del campeonato local?

Vamos a ver si se puede. Con la primera pregunta que me hizo, de que el torneo no da tanta posibilidad ni siquiera de entrenar a los jugadores en los clubes, mucho menos en la Selección. Si hay alguna posibilidad de hacerlo, lógicamente lo haremos.

¿Lo habló con los clubes o ni siquiera se ha planteado la opción?

No, todavía falta eso, hay que hablarlo, pero miraremos primero cómo está el torneo, básicamente.

¿Está más difícil de lo que pensaba?

No.

¿Usted se ve en el Mundial con esta Selección?

Sí, sí, sí... Esta no es la primera vez que vivo esta situación, o sea que lógicamente hay que valorar todo. Hay que valorar lo bueno y lo malo. De ninguna manera estoy pensando en que esto es una situación en la que parte negativa me va a ganar. Absolutamente no.

¿Por qué se dieron cambios al minuto 90? ¿Cuál es la razón de meter a un jugador como Jurguens Montenegro un minuto, o a Kendall Waston? ¿Por qué esos cambios tan extraños cuando poco se podía hacer?

Bueno... Buscar un revulsivo básicamente.

¿Tan tarde?

Podía haber sido antes, sí, pero es un revulsivo. Aparte de que había algunos lesionados. Waston entró porque (Francisco) Calvo se lesionó, el mismo caso de (Jefferson) Brenes. Había cambios que tenía que hacer por lesiones de los jugadores.

Este sábado jugó Manfred Ugalde y el Twente ganó 1-0 en la primera división de Holanda. Él entró y de cinco duelos ganó tres contra defensas de 1,95 metros y de 1,92 metros. ¿Usted sigue pensando el mismo argumento que tuvo para sacar de lista a Manfred, que es el único delantero que tenemos en una liga top?

Es muy fácil hablarlo después de terminar una situación. Cuando yo tomé la decisión básicamente fue manejando circunstancias que ya había vivido en el partido contra Panamá y después tenía que tomar una decisión diferente, en la cual creía yo que era lo mejor.

Siempre buscando lo mejor para el equipo.

¿Mientras haya defensas más altos que Manfred, usted no lo va a poner en la Selección?

No, no, no... Esa no es la circunstancia, de ninguna manera.

¿El argumento no era así?

No, no. Cuando hablamos del partido de Panamá hablamos que perdió muchos duelos y por esa razón pensaba que la misma circunstancia se podía dar y quería otra circunstancia con otro jugador. Básicamente es eso.

¿Si yo le digo que hay una estadística que Manfred Ugalde con un partido ganó más duelos que Jonathan Moya en dos y sacó más faltas, usted qué dice?

Listo, entonces tiene la razón usted.

¿Ha preguntado por Marcel Hernández, porque en algún momento se habló de que se podía nacionalizar?

Es un buen jugador, un cubano que juega muy bien.

¿Ha preguntado por él?

No, es que yo creo que la situación no es de esa manera como usted lo maneja. Yo creo que primero hay que pensar en que el jugador de verdad piense en querer ser costarricense.

Yo tendré pensamientos, usted tendrá sus pensamientos. Para mí lo más importante es que yo llamaré a un jugador nacionalizado, no tengo problemas, pero nunca pensaré en que tengo que nacionalizar a alguien para que juegue sin siquiera él pensar como costarricense. Para mí eso es lo más claro.

¿Pero ese tipo de jugador nos falta mucho en la Selección?

Sí, pero no es una situación así. Cuando él piense como costarricense y cuando él sea costarricense, pero hoy no puedo contar con él, porque es cubano.

Un entrenador no va de rebote a dos mundiales con dos selecciones de dos confederaciones distintas, pero a usted lo mataron trayéndolo aquí para la eliminatoria. ¿Es el conocimiento del jugador costarricense lo que más le está costando para armar una Selección en la eliminatoria?

Yo sigo pensando que se puede clasificar y que tengo trabajo para hacerlo, que tengo los jugadores para hacerlo y estoy tranquilo en eso. Y que voy a seguir haciéndolo.