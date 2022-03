Luis Fernando Suárez: ‘Nunca nadie renunció a esto... bueno, solo un jugador’

-- ¿A qué le sabe este triunfo?

Me sabe muy bien, hemos hecho todo de la manera correcta, sobre todo en esta segunda vuelta, los seis partidos invictos demuestran claramente que ha estado bien. Después tengo que resaltar el trabajo del equipo, el compromiso que dieron por el país. Siento un orgullo profundo de dirigir un grupo humano espectacular, ha sido muy estresante todo, pero eso nos hace más grandes. Hemos tenido algunas limitantes y aún así, estamos compitiendo y eso habla bien del coraje del costarricense. Me sabe a muchas cosas buenas. Y primero lo primero, hicimos lo nuestro, esperamos otros resultados, si en determinado momento se da poder clasificar directamente, pelearemos por ello, sino está la posibilidad del repechaje.

-- Ganar 16 de los últimos 18 puntos no es normal, ¿qué ha pasado para que las cosas ahora salgan tan bien?

Una sola palabra: trabajo. Trabajo bien hecho, colaboración excelsa de la liga de Unafut, apoyo incondicional de la Federación, después una disposición anímica y carácter de jugadores, nunca nadie renunció a esto... bueno, solo un jugador. Creo que lo más importante es que ellos querían hacer esto por el país.

-- Viendo el panorama, se tienes muchos titulares amonestados. ¿Está en su mente guardarse algunos jugadores ante Estados Unidos para pensar en el repechaje?

La respuesta corta es sí, es posible, lo hemos pensado. Miraremos y es una posibilidad que cabe dentro de todo lo que es buscar la clasificación.

-- Si tomamos en cuenta el partido del jueves y esta tarde, ¿por qué hay un cambio tan marcado de la Selección entre el primer y el segundo tiempo?

Hemos dado ventajas, sí. En esto de competir siempre será complicado. Hemos hablado continuamente, no podemos decir que somos un gran equipo, hemos estado progresando y bien. Lo más sólido es la parte defensiva y con base en eso hemos podido conseguir cosas importantes. Es necesario que existiera una situación como esta, que con limitantes que tenemos le ganamos a Canadá y luego ellos ganan ante Jamaica, y nosotros ganamos de visita en Jamaica, El Salvador, empatamos en México. Valoro mucho más eso, que dentro de las limitantes, el grupo es capaz de sacar mucha casta.

-- ¿Cómo describe el debut de tantos jóvenes en medio de situaciones tan estresantes?

Creo que tengo la experiencia, no es la primera vez que hago esto y después no tengo temor. Póngale usted la etiqueta que quiera, no me da miedo poner un chico si creo en él. Uno quiere que haya alguien que tenga experiencia, que los arropen y los grandes los han arropado bien.

-- ¿Cómo describe la característica de Costa Rica en el balón parado?

Creo que hay una cosa buena que habla de lo que es el fútbol, y está en desuso. La construcción de un equipo para mí debe empezar en la defensa y la solidez defensiva ha sido el bastión de esta campaña. Tampoco nos podemos quedar en eso y no buscar cosas distintas en la ofensiva, por eso jugó Anthony Contreras e hizo gol. Eso es bueno y necesario.

-- ¿Qué significa ese partido contra Estados Unidos y qué sabe de los posibles rivales en el repechaje?

La última pregunta se la respondo tajantemente, todavía estoy pensando cómo ganarle a Estados Unidos. Después vamos a tener tiempo de estudiarlos suficientemente a cualquier rival que enfrentemos y enfrentarlo con toda la seriedad. es el mejor ejemplo de nosotros, hemos sido fruto de seriedad, orden, carácter y hay que seguir con eso. En el partido ante Estados Unidos vamos a mirar qué pasa. Me parece importante resaltar lo de las tarjetas amarillas y habrá que tener en cuenta todo eso.