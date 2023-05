Luis Fernando Suárez: ‘Keylor Navas quiere estar en la Copa Oro’

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, estuvo en Europa, donde se reunió con tres legionarios, entre ellos Keylor Navas, guardameta del Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra.

Tras conversar con el guardameta, Suárez aseguró que Keylor le expresó su deseo de estar con la Selección en la Copa Oro que inicia a finales del próximo mes en Estados Unidos.

“Lo vi tranquilo y protagonista en su equipo, me parece que era algo que necesitaba. Hablamos sobre la situación de estar en la Copa Oro y él me dijo que quiere estar, lamentablemente se dio una lesión durante el pasado fin de semana, pero estoy en contacto con él. Me dijo que está con una serie de exámenes para ver los tiempos de recuperación y poder ser parte del equipo en la próxima Copa Oro, pero lógicamente debemos esperar la evolución de su lesión”, aseguró Luis Fernando Suárez en una entrevista concedida al departamento de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol.

Después de participar en el seminario de cierre de la Copa Mundial de la FIFA, Catar 2022, el técnico de Costa Rica aprovechó el tiempo para reunirse con Keylor Navas, Christopher Núñez y Diego Campos, dos futbolistas que solo por videos ha podido observar.

“Cuando llegamos a Grecia, al día siguiente estaba compitiendo para mantener la categoría con su club, en una cancha muy difícil, de visitantes y tuve la fortuna de ver el partido. Fue protagonista durante el encuentro e hizo gol; para mi gusto fue la figura de ese encuentro, bastante metido en el rol que le otorgaron”, expresó Suárez sobre Christopher Núñez.

LEA MÁS: Keylor Navas se propone jugar Copa Oro pese a lesión que va para rato

El timonel añadió que las conversaciones que tuvo con el director deportivo y su entrenador siempre le hablaron bien del futbolista.

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, se reunió con Keylor Navas en Inglaterra. Foto (Cortesía Fedefútbol).

Respecto a Diego Campos, el entrenador lamentó no haberlo visto jugar, pero sí obtuvo mucha información del muchacho.

“Estuvimos conversando y tiene muchas ganas de estar en la Selección, incluso como sabía que no he podido ver sus partidos me tenía una gran cantidad de material audiovisual donde él juega, por lo que junto a mi cuerpo técnico ya lo estamos analizando. Me parece que está muy comprometido con el fútbol, quiere prosperar y aportar a la Selección”.

Luis Fernando Suárez fue honesto al indicar que tiene deseos de seguir observando a estos dos jugadores, por lo que trabaja en la posibilidad de que tanto Campos como Núñez se puedan unir a los trabajos de la Tricolor en los fogueos del mes de junio o en la Copa Oro.

El estratega de la escuadra nacional tiene planeado dar a conocer la lista de convocados los primeros días del mes de junio para iniciar entrenamientos el 5 del mismo mes, debido a que la fecha FIFA empieza a regir a partir del 12 de junio, día en que se planea salir rumbo a Estados Unidos para hacerle frente a los fogueos ante Guatemala y Ecuador.

Suárez buscará viajar con más jugadores de los permitidos por la Concacaf para poder observar a otros seleccionados en los fogueos, pero si no es posible pues los 23 que se elijan para viajar a los fogueos serán los mismos que usará en la Copa Oro.