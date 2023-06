Luis Fernando Suárez está protegido en la Selección de Costa Rica con cláusula de $400.000

A Luis Fernando Suárez no se le dan los resultados al frente de la Selección Nacional y, por si fuera poco, el rendimiento del equipo es bastante flojo. Tanto es así que el propio Suárez dijo luego de la derrota 3-1 ante Ecuador: “Nunca había visto una Costa Rica tan pasiva como hoy”.

El técnico está contra las cuerdas y en redes sociales muchos aficionados piden su salida. Sin embargo, al margen de si los dirigentes tan siquiera les pasa por la cabeza, despedir al colombiano resulta bastante caro para la Federación Costarricense de Fútbol, se le debe pagar $400 mil (¢219 millones).

Así lo confirmaron tres fuentes consultadas por La Nación a la interno de la Fedefútbol, quienes además aclararon que no es cierto que exista una cláusula que indique que si Suárez pierde cuatro partidos seguidos, será cesado sin recibir ningún pago.

“Eso no es así. Si pierde varios juegos o le va mal en determinado torneo, se le puede despedir, pero se le debe pagar esa cifra (los $400 mil). Lo mismo ocurre si es él quien renuncia: debe pagarle el mismo monto a la Fedefútbol”, indicó uno de los consultados, quien prefirió no revelar su nombre.

Aclaró que aunque ha circulado la versión de que se trata $500.000, la verdad es que son $400.000.

El entrenador renovó previo a la Copa del Mundo de Qatar hasta el 2026 y a la hora de extender su contrato hasta el final del Mundial 2026, solicitó aumentar el monto de la cláusula de rescisión.

La fuente recordó que a finales del año pasado, antes de viajar al Mundial de Qatar, Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, negoció con Suárez la renovación de contrato.

“Don Luis tenía una cláusula de rescisión de $300 mil y pidió que se le aumentara en $100 mil más. Rodolfo le presentó el panorama al Comité Ejecutivo y dijo: ‘las cosas están así y si no lo firmamos, él maneja la opción de irse a Perú’. Al final, el Ejecutivo decidió renovarlo”.

Luis Fernando Suárez, entrenador de la Selección de Costa Rica, es claro en su postura. Pese a los malos resultados, él no va a dar un paso al costado. (Jose Cordero)

Otro de los consultados considera que, pese a la cláusula de $400 mil establecida en el contrato, todo es negociable y, en caso de una salida de Suárez, se podría tratar de reducir el monto a pagar si es despedido antes del 2026.

Luis Fernando Suárez, por su parte, no está dispuesto a dar un paso al costado y así lo dejó claro luego del compromiso amistoso contra Ecuador.

“Soy consciente de que los resultados me manejan, es lógico, pero de mi lado no saldrá una situación diferente a la de seguir”, opinó Suárez.

Luis Fernando añadió que lleva dos años en Costa Rica y siempre responde a la misma pregunta: “¿Cuándo se va?”.

“He estado dos años a punta de apretar los dientes y eso no va a cambiar. Respetaré y, si la gente (dirigentes) me dice ‘le agradecemos mucho’, pues me iré tranquilamente, pero estas ganas (de seguir intentándolo con la Selección de Costa Rica) no se me van a acabar”, expresó Luis Fernando Suárez.

La Selección Nacional debutará en la Copa Oro el 26 de este mes contra Panamá. El viernes 30 se enfrentará a El Salvador y cerrará la fase de grupos el 4 de julio contra Martinica.