Luis Fernando Suárez ‘culpa’ a Jorge Luis Pinto de que técnicos salgan mal de Costa Rica

Luis Fernando Suárez explicó las razones de su salida de la Selección de Costa Rica. El técnico colombiano conversó con el medio El VBar de Caracol Radio y resaltó que el cambio de Comité Ejecutivo en la Federación Costarricense de Fútbol afectó su continuidad al frente de la Selección Nacional.

“Me tocó un año de elecciones, se formó una división en el Comité y eso, junto a los resultados, sobre todo la derrota contra Panamá, fue formando la tormenta en la que nuestro nombre no estaba bien visto. Se dieron tres o cuatro situaciones que ya se habían diagnosticado, pero cuando se da una situación política, es bastante complicado”, dijo Suárez en la entrevista que publicó Caracol en su sitio en internet.

- ¿Por qué siempre los entrenadores salen mal de Costa Rica?

- La culpa de eso la tuvo Jorge Luis (Pinto), cuando estuvo en 2014 lo hizo soñar y llegó a puntos altos, y eso fue mal tomado. Nosotros los colombianos lo vivimos con el 5-0 a Argentina (juego de clasificación al Mundial del 94), y después no volvimos a clasificar. Costa Rica se quedó quieta pensando que con lo que tenía ya estaba, hubo países como Panamá que hicieron cosas bien hechas desde que Hernán (Bolillo Gómez) estaba por allí y siguieron en mejoría. Me parece que el trabajo hecho por el actual entrenador ha sido interesante; es un entrenador moderno.

“Hay una situación que yo veo y creo que hay que mejorar en Costa Rica, y es la forma física del jugador costarricense. No nos podemos quedar los entrenadores en que lo de antes era muy bueno y tenemos que quedarnos allí. Tenemos que saber adaptarnos, y eso es lo que estábamos intentando hacer. Algo están haciendo los demás que, en determinado momento, Costa Rica tiene que hacer”.

- ¿Lo respaldaron los jugadores?

- Si hay algo que hicieron esos muchachos por mí fue buscar la manera de respaldarme. Había un momento álgido donde nosotros teníamos el 90% de estar eliminados y el 10% de probabilidades era de poder clasificar, y ese grupo empezó a ganar, y era puro corazón, ganas y deseos.

- ¿Qué enseñanza le dejó el Mundial?

- Me dejó muchas más enseñanzas que cualquier Mundial. El partido con España fue el que más me dejó en muchos sentidos; hay que aprender de todo eso. El Mundial, España, el partido con Japón y Alemania, y lo demás que vi, me demostró que hay muchas cosas distintas.

“Ahora se habla de transición, que es necesario estar preparado y que, en determinado momento, las exigencias para los creativos son mucho más que crear, que es más físico que antes, y uno no se puede quedar estático. No solamente el talento vale en el fútbol hoy. Si algo me enseñó este Mundial es que hay que estar modernizando y pensando en las cosas nuevas”.

Luis Fernando Suárez también se refirió al cambio generacional que se debió dar en la Tricolor y según expresó, no se estaba dando como se debía.

“Había un grupo llamado a responder después del 2014 y no lo hicieron. Tuvimos que hacer un recambio express para llegar al Mundial. Afortunadamente se dio y luego se siguió pensando que tocaba hacer el recambio”, destacó el timonel colombiano.