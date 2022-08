Las escolares que en 2014 escuchaban algo de Gloriana Villalobos hoy son anfitrionas del Mundial

Lisa Villegas, Fiama Hidalgo, María Paula Arce, María Paula Porras y Sianyf Hidalgo han sido parte de este proceso para el Mundial Femenino Sub-20. (Fanny Tayver Marín)

Ocho años después, Costa Rica vuelve a ser el epicentro de un Mundial de fútbol femenino.

Aquella cita planetaria Sub-17 del 2014 dejó un legado y fue un trampolín para jugadoras como María Paula Coto, Mariela Campos, Sofía Varela, Kenlly Villalobos, Fabiola Villalobos, Yaniela Arias y Gloriana Villalobos.

Durante ese lapso han pasado muchas cosas, al punto de que unas niñas que en aquel momento se encontraban en la escuela y sin sospechar que más adelante vivirían una experiencia similar, emprenden la cuenta regresiva para ser las anfitrionas de la Copa Mundial Sub-20 Femenina de la FIFA Costa Rica 2022.

La cita planetaria juvenil empezará el 10 de agosto y concluirá 18 días después, con partidos en el Estadio Nacional y en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Yo en ese momento si no me equivoco estaba en la escuela, estaba estudiando y fue en ese momento que me di cuenta de que había Selección Femenina”, contó María Paula Arce.

Le llamó la atención, pero por su mente nunca pasó la idea de que algún día ella podría tener la dicha de ser seleccionada nacional y con la posibilidad de jugar un Mundial en casa.

“Y la verdad es que estar aquí es un privilegio, es un honor, un orgullo. Que ya sea 10 de agosto por favor (ríe...)”.

Sianyf Agüero tiene un recuerdo muy similar, porque también estaba en la escuela.

“Pasaban transmitiendo los partidos, no muchos profesores, porque algunos son delicadillos en esos temas y no apoyaban mucho, pero sí había unos que transmitían los partidos, para que le diéramos el apoyo al fútbol femenino”, recordó Sianyf Agüero.

La atacante considera que este Mundial Femenino Sub-20 debe tener mucho más éxito, en vista de que cada vez hay más interés de la afición en ellas.

“Si el fútbol femenino sigue creciendo a como lo ha hecho a partir de 2019 cuando jugamos aquella final a estadio lleno, se pueden hacer muchísimas cosas: apoyo a todos los equipos, apoyo a lugares alejados donde hay muchísimo talento, que a veces no llega esa presencia a observar el talento que tienen y con este Mundial puede quedar más claro, que pueden ir a esos lugares, donde hay jugadoras que realmente valen la pena”, opinó.

Fiama Hidalgo estaba en tercer grado, pero confiesa que más que el Mundial Femenino Sub-17, lo que ella esperaba con ansias era el Mundial de Brasil 2014.

“Lo que pasa es que en ese momento la televisión no promocionó mucho el Mundial Femenino y no llegó a mis oídos tanto, sino que hasta cuando terminó escuché de una tal Gloriana Villalobos que destacó en el Mundial y alguna que otra. Ahí fui conociendo más de la Selección Femenina”, confesó Fiama Hidalgo.

Ella cree que las cosas han cambiado y que ahora es la misma afición la que exige que haya mayor divulgación sobre lo que acontece en el fútbol femenino.

“La gente está muy emocionada por ver el Mundial y no solo partidos de Costa Rica, sino otros partidos, que son de muy buena calidad futbolística, porque el proceso Sub-20 es el último para llegar a la Mayor y eso es algo que todas queremos, poder dar ese cambio generacional”.

María Paula Porras también indicó que se acuerda a la perfección de que en 2014 estaba en la escuela, pero el Mundial Femenino pasó casi inadvertido para ella.

“No le seguía la pista, en ese entonces no sabía mucho del fútbol femenino, la verdad”, afirmó María Paula Porras.

Mientras que Lisa Villegas, quien después de la gira a Liberia supo que es una de las jugadoras que queda en lista de espera, recordó que para ese Mundial Femenino Sub-17 de 2014 estaba muy pequeña, pero sí se empapaba de todos los detalles.

“Lo viví como si hubiese sido mío, como ahí estaba Sofía Varela y yo con ella me crié desde pequeña, nos conocemos del pueblo y yo lo viví demasiado con Sofi. Allá en Fortuna, el pueblo estaba muy unido por ella, yo vine a ver los partidos y yo lo viví como si hubiese sido mío. Desde ahí el sueño nace mucho más”, apuntó Lisa Villegas.

Para entonces ya le gustaba el fútbol y asegura que con trabajo seguirá en busca de concretar sus sueños labrados alrededor de un balón.

Las 21 elegidas por José Catoya para vestir el uniforme de la Tricolor en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022 son Génesis Pérez, Abigail Sancho, María Paula Porras, Keylin Chavarría, Priscilla Rodríguez, Sianyf Agüero, María Paula Arce, Alexandra Pinell, María Paula Salas, Yirlany Hernández, Yerling Ovares, Fiama Hidalgo, Dayana Méndez, Luciana González, Celeste Jiménez, Chloe Markey, Sheika Scott, Carolina Méndez, Mónica Matarrita, Ángela Quirós y Alexa Herrera.

Costa Rica se estrenará en este Mundial en casa el 10 de agosto contra Australia, a las 8 p. m., en la Joya de La Sabana.

El 13 de agosto, en ese mismo escenario y a la misma hora, la ‘Sele’ Femenina Sub-20 actuará contra España y cerrará la fase de grupos ante Brasil.