Keylor Navas tiene listo el anuncio que Costa Rica no quiere escuchar

Keylor Navas ya tiene listo el anuncio que Costa Rica no quiere escuchar. Aunque se desconoce cuándo saldrá a la luz, La Nación confirmó con fuentes bien enteradas de los pasos del jugador que se trata de la despedida de la Selección de Costa Rica.

El futbolista más importante que ha tenido el balompié costarricense decidió ponerle punto final a su carrera en el conjunto patrio, la cual inició el 12 de octubre del 2008. El anuncio lo haría en cualquier momento.

El Halcón meditaba esa decisión desde hace meses. Al parecer, desde el final de Qatar 2022, Navas considera que su andadura en el equipo de todos no tiene mucho futuro, no por rendimiento deportivo, sino porque el mismo plantel ha mostrado en los últimos tiempos señales de renovación completa. De hecho, jugadores con los que Navas vivió épocas históricas como Christian Bolaños, Bryan Ruiz, Celso Borges, Óscar Duarte y Christian Gamboa, entre otros, ya no forman parte del equipo nacional.

Keylor cree que llegó el momento de darle campo a la nueva generación, no solo para la eliminatoria, sino también para mostrar capacidad y asumir el reto de defender la portería en grandes escenarios como los mundiales. Navas ha sido el portero de Costa Rica en las últimas cuatro copas del mundo.

De hecho, La Nación sabe que el miércoles 22 de mayo, Navas tuvo una conversación telefónica con el timonel Gustavo Alfaro, sobre su futuro.

LEA MÁS: El adiós de Keylor Navas a la Selección de Costa Rica podría estar más cerca de lo imaginado

En febrero pasado, según supo La Nación de fuentes federativas que pidieron el anonimato, el propio guardavallas comentó en una reunión con el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, y el entrenador, Gustavo Alfaro, que su punto final a la Sele podía estar cerca.

En aquella ocasión se habló de una de las razones: su futuro deportivo. En la Federación son conscientes de que la posibilidad de que el jugador firme en Arabia Saudí lo pone prácticamente fuera del plantel patrio; no obstante, si v a la MLS o se mantiene en Europa, seguir con Costa Rica es probable.

Aunque todavía no hay claridad sobre su futuro deportivo, lo cierto es que el jugador ya tiene listo un mensaje para dar a conocer su retiro.

Keylor Navas afrontó cuatro recorridos con el plantel nacional: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin duda, el proceso que marcó por completo la carrera del oriundo de Pérez Zeledón fue el de 2014, donde se consagró como uno de los mejores del orbe.

En ese certamen, el tico fue pieza clave para que Costa Rica llegara a los cuartos de final de la cita mundialista. También fue considerado entre los tres finalistas para ganar el Guante de Oro del torneo, y luego de la Copa del Mundo se confirmó su fichaje por el Real Madrid de España.

Con la camiseta tricolor, Navas fue capitán y nunca le huyó al liderazgo que debía sobrellevar por su trascendencia internacional. Para los procesos 2014, 2018 y 2022, fue clave en este aspecto junto a Bryan Ruiz y Celso Borges.

En la Federación, hace una semana, aseguraron que cuentan con Navas para el inicio de la eliminatoria y la Copa América. De hecho, fueron claros en que está en la lista de jugadores para estos cotejos que se disputarán en junio. El arquero analiza las opciones para su siguiente paso deportivo porque termina contrato con el PSG francés y Arabia, la MLS y algunas opciones europeas lo tientan.

“Keylor está en la lista que dimos y contamos con él. Esperamos que pueda llegar al país una vez finalicen sus compromisos con el PSG, ya que le quedan dos partidos de liga y una final de copa. Es fundamental para nosotros que Keylor nos acompañe en los juegos de la eliminatoria y también en la Copa América”, expresó Claudio Vivas, director deportivo de Selecciones Nacionales en ese momento.

Se desconoce si la decisión tomada por el cancerbero tiene como punto final la Copa América, que se jugará del 20 de junio al 14 de julio, o si incluso cerrará el ciclo sin jugarla. Tampoco se sabe si formará parte del proceso eliminatorio que se inicia el 6 de junio con el duelo contra San Cristóbal y Nieves y ante Granada el 9 de junio.

Pese a que Vivas anunció que lo tiene en planes, todavía no hay claridad si el arquero estará con la Selección; pero lo que sí hay claridad es la decisión del Halcón de despedirse de la Sele.