Keylor Navas: ‘Estoy con ganas y si me ponen voy a darlo todo por mi Selección’

El jugador más esperado de la Selección Nacional, ya está en Kuwait, Keylor Navas, la principal figura de la Tricolor se integró al grupo y solo piensa en dar lo mejor en los compromisos de la Copa del Mundo. El arquero Keylor Navas arribó a la 1.30 p.m. (10:30 p.m. de Kuwait).

“Todos tenemos ese pensamiento ganador. Debemos pensar en ganar el primer juego, el segundo también. Tenemos que vivir momento a momento, pensado que el primer partido es la primera final que tenemos y vamos a dar el máximo”, dijo Keylor al salir del aeropuerto en Kuwait.

El nacional reconoció estar triste por su inactividad en el PSG de Francia y agregó que le hubiera gustado llegar con mayor ritmo de competencia.

“Más que un cambio físico o lo que sea, obviamente mentalmente no jugar es triste, pero cuando uno entrena bien, se esfuerza bien y llega a un grupo donde todos confían en mí es motivante. Al final uno no puede esconder que me hubiera gustado llegar jugando al Mundial, pero tampoco es una limitación para hacer un buen torneo y ayudar a mi Selección”.

Keylor Navas ya está en Kuwait y con él la Selección está completa para encara el Mundial Qatar 2022. "Me veo bien, no pienso en revanchas, es un Mundial y todos los que estamos en una Copa del Mundo somos privilegiados", dijo Keylor. (Foto cortesía de la Federación Costarricense de Fútbol).

Navas conversó con los medios de comunicación antes de llegar al hotel de concentración de la Tricolor.

“Yo estoy con ganas de jugar y si me ponen voy a darlo todo como siempre. Me veo bien, no pienso en revanchas, es un Mundial y todos los que estamos en una Copa del Mundo somos privilegiados y eso es lo más importante”.

Keylor aprovechó para enviarle un mensaje a la afición costarricense.

“Vamos a darlo todo como siempre, a esforzarnos y soñemos juntos”.

Navas insistió que no le agrada no haber jugado con el PSG, pero le pone el pecho a las balas,

“Obvio que no me gusta, pero hay que trabajar, la vida muchas veces se nos pone así, y uno tiene dos opciones bajar los brazos o seguir trabajando por los objetivos. Sé que las oportunidades van a llegar. Tarde o temprano vamos a ver la luz al final del túnel”.

Navas debía incorporarse el lunes, pero tuvo un inconveniente con el boleto aéreo y por eso viajó este martes.

“Hubo un problema con la emisión del boleto, con el número de reserva, ahora llegará mañana (este martes). No pudo abordar, intentamos que viniera por medio de escala, pero al final vimos que la diferencia en la hora de llegada sería la misma, entonces mejor que venga en el vuelo directo”, aseguró Rodolfo Villalobos a los medios de comunicación en Kuwait.

Algunos aficionados esperaron la llegada de Keylor Navas al hotel para solicitarle autógrafos y fotografías. (Foto cortesía de la Federación Costarricense de Fútbol).

Keylor está a las puertas de su tercer mundial con la Tricolor luego de Brasil 2014 y Rusia 2018. En el país sudamericano, el guardameta fue figura vital en la histórica presentación de la Nacional, que alcanzó los cuartos de final de esta cita mundialista.

Keylor llegará a Qatar 2022 sin disputar un solo minuto previo a la Copa del Mundo. Dos días antes del debut frente a España, el arquero cumplirá seis meses sin jugar. El último partido de Navas con el PSG fue el 21 de mayo en el triunfo del club parisino 5 por 0 ante el Metz.