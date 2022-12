Keylor Navas critica a los aficionados que ‘se cagan en la madre’ del jugador y luego festejan

El mismo Keylor Navas se dio cuenta que se había equivocado en la forma, pero fueron las palabras que le nacieron para dejar en firme su crítica: “Hoy lo vivimos en el partido, nos hacen el gol y saque de puerta y los de atrás nos insultan y luego hacemos un gol y celebran... Luego se nos vuelven a cagar en la madre, y es la verdad, suena feo, no debí utilizar esa palabra, pero es la realidad”.

Así resumió el arquero del París Saint Germain su molestia por el comportamiento de los aficionados de la Tricolor, quienes según el guardavallas deberían de tener una cultura más objetiva en cuanto a la crítica y el apoyo al equipo patrio.

Las declaraciones las dio al periodista Yashin Quesada luego de la derrota ante Alemania (2-4).

“Al final lo que uno diga importará poco porque la gente juzgará de acuerdo al momento, el costarricense es muy de momentos, es muy de sensaciones y de lo que siente en el momento y no es objetivo. En el caso nuestro nos sentimos orgullosos de poder clasificar a Costa Rica a tres mundiales seguidos, pero no solo fue trabajo de nosotros, sino también de la Federación, de muchos periodistas también que en los momentos difíciles nos han apoyado”, afirmó.

“Hay mucha gente que se monta en el barco después y luego disfruta. Pero un verdadero aficionado es el que apoya en momentos complicados”, agregó.

Navas añadió que a lo interno del cuadro patrio siempre está el sentimiento de ganar, pero en ocasiones a la gente se le olvida temas de análisis importante.

“Nosotros no queremos perder, nosotros queremos ganar y ojalá ganarles a todos y que seamos campeones del mundo, pero hay gente que no entiende que hay un rival al frente y son jugadores de alto nivel. Algunos son campeones del mundo, no son excusas, son realidades, pero a veces no se puede ganar y no todo el mundo lo entiende”, finalizó.

Previamente, el jugador del PSG había dicho que le daba gracia cómo aficionados viajaban muchos kilómetros y gastaban dinero para insultar a los jugadores que en teoría iban a apoyar.