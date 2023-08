Julio Cascante escuchó ansioso la lista de convocados a la Selección de Costa Rica en la que quizás se acordarían de él

Julio Cascante lleva seis años en la MLS; sin embargo, su experiencia como legionario no se ha reflejado en la Selección Nacional, donde le ha costado formar parte del equipo patrio como el bien tiene presente: ‘Siempre estuve en selecciones menores, pero en la Mayor no’.

Ahora, a los 29 años, el futbolista del Austin F.C. de la MLS finalmente ha sido convocado. El director de selecciones nacionales y actual estratega interino de la Mayor, Claudio Vivas, lo ha llamado para los juegos amistosos de septiembre contra Arabia Saudí (8 de septiembre, 1 p. m.) y Emiratos Árabes (12 de septiembre, 10 a. m.).

Julio no oculta que la convocatoria lo tomó por sorpresa, aunque nunca renunció a la oportunidad de vestir la camiseta Tricolor. “Creo que esto es como arrancar de cero. Para mí, comenzar un proceso es algo positivo. Siempre hay jugadores base que han estado ahí, pero esta convocatoria la recibo con mucha felicidad, responsabilidad y compromiso. Quiero trabajar duro para ganarme un lugar y mantenerme cerca de la Selección”, afirmó.

Aunque Cascante había tenido temporadas muy destacadas en la MLS, como en 2018 o 2022, no había logrado ser visible para los seleccionadores ticos.

En este caso, el zaguero reveló que hace unas semanas, Claudio Vivas lo había contactado para hacerle saber sobre la posibilidad de ser llamado. “Había una lista preliminar y el entrenador aquí me mencionó la posibilidad. Luego, el profe Vivas me comunicó que quería armar una selección competitiva y me pidió que estuviera atento. En ese momento lo vi como un interés, pero no lo creí hasta que escuché la lista. Estoy muy contento”, resaltó.

El futbolista siguió con especial atención la conferencia de Vivas; de hecho, estuvo en constante comunicación con sus padres en Costa Rica. “Estuve aquí con mi esposa y mi suegra, y cuando escuché mi nombre en la lista, abracé fuerte a ellas y recordé todo lo que me ha costado”, enfatizó.

Para Julio, lo importante no es el cuándo, sino el cómo se llega a la Tricolor. “Llega en un muy buen momento. Ya me he enfrentado a jugadores de gran calidad, he pasado por situaciones buenas y malas, por lo que creo que, estando en esta posición, estoy listo para enfrentar el reto de la Selección”, puntualizó.

En Estados Unidos, el defensor ha jugado en Portland Timbers, donde pasó tres temporadas, y luego pasó al Austin, donde es una figura y el capitán del equipo.