Joseph Mora pasó de ser ignorado a salir doblemente premiado contra Argentina

Joseph Mora, lateral del Deportivo Saprissa, fue marginado de la Selección Nacional durante las eliminatorias mundialistas del 2018 y 2022.

Tanto Óscar Ramírez, técnico para el proceso de Rusia 2018, como Luis Fernando Suárez, quien estuvo al frente de la Tricolor en la ruta hacia Qatar 2022, no lo tomaron en cuenta.

A pesar de su experiencia y trayectoria en la MLS de Estados Unidos, Mora nunca perdió la fe de ser convocado a la Selección. Estuvo en dos convocatorias, en 2018 y 2020, con Rónald González, y en 2019 con Gustavo Matosas.

Joseph Mora ha tenido un buen desempeño con el Deportivo Saprissa y eso lo llevó a ser tomado en cuenta en la Selección de Costa Rica. (JOHN DURAN)

Gustavo Alfaro, actual seleccionador, lo observó y lo alineó contra Honduras en el repechaje para la Copa América; y Joseph no quiere soltar la oportunidad que le brindó el timonel argentino.

“Ahora se me dio la opción de ir a la Selección, clasificar a la Copa América y estar en ese partido contra Argentina. Siempre he trabajado para luchar por lo máximo y siempre he querido estar en la Selección”, dijo Joseph Mora.

Joseph no se complica al pensar por qué antes no lo tomaron en cuenta. Para él, lo importante es el futuro y se visualiza jugando con el cuadro patrio.

“Tal vez en el pasado la oportunidad no se dio, pero no voy a hablar del pasado. Nunca dejé de luchar por estar en la Selección y he trabajado cosas que sé que me ayudarán para competir y estar ahí”, indicó Mora.

El lateral fue titular contra Honduras, jugó todo el partido y fue sustituido en tiempo de reposición en el minuto 90+2; frente a Argentina, ingresó de cambio en el minuto 89. A pesar del poco tiempo en la cancha, Mora se llevó un gran recuerdo al intercambiar camiseta con Rodrigo de Paul, volante del Atlético de Madrid de España.

“No soy mucho de pedir camisetas, de hecho no tenía planeado ir a buscar a nadie, pero me topé con él (Rodrigo de Paul), se dio la oportunidad e intercambiamos las camisetas”, dijo Joseph.

Para Joseph, es un buen detalle tener un recuerdo de De Paul, a quien calificó como un buen jugador.

“Argentina tiene grandes futbolistas, se dio la opción y es un intercambio normal. De Paul y muchos de ellos son enormes futbolistas, pero ante todo personas, y el intercambio es por el respeto que uno les tiene, por haber llegado donde se encuentran en este momento en el fútbol mundial”, destacó Joseph Mora.

Respecto a la experiencia que tuvo la Tricolor en el fogueo ante los campeones del mundo, Joseph expresó que se debe competir contra ellos y equipos de ese nivel para darse cuenta de cómo está cada selección.

“Ellos son un equipo hecho y tienen muchas cosas adaptadas, y esa es la ventaja que sacan. Son grandes jugadores y juegan en grandes ligas. Cuando el futbolista tico tiene este tipo de compromisos, debe ser inteligente, demostrar esa personalidad que nos caracteriza”, señaló Mora.

Mora añadió que la Selección demostró en Mundiales, como en el 2014, que se puede competir contra grandes jugadores. Para Joseph, en el 2014, nadie dudaba de que se podía jugar contra cualquiera, y esa debe ser la mentalidad que debe volver a los equipos y a la Selección.