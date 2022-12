Jorge Luis Pinto llora ante el cariño que le profesa un aficionado costarricense en Qatar 2022

En un video subido a la plataforma YouTube por un usuario identificado como Chero Pura Vida, el técnico Jorge Luis Pinto no pudo contener las lágrimas ante las muestras de cariño y los halagos del aficionado que lo llenó de elogios durante el Mundial de Qatar 2022 y le recordó que la mayoría de ticos lo añoran tras su paso por la Selección Nacional durante el Mundial de Brasil 2014.

Pinto dirigió la escuadra patria que avanzó hasta los cuartos de final en la cita brasileña, e incluso terminó invicto, por lo que una gran mayoría de costarricenses le agradecen y apoyan.

“¡Costa Rica te ama, estamos todos contigo”, le exclamó Chero Pura vida, a lo que el técnico colombiano no pudo contener el llanto y se le quebró la voz de la emoción.

El estratega cafetero también analizó en forma breve el accionar de la Tricolor en sus tres partidos ante España (0-7), Japón (1-0) y Alemania (2-4).

Jorge Luis Pinto aseguró que ante Alemania había que asegurarel resultado a favor "con los dientes". Reproducción

“La verdad emocionado por las muestras de cariño, Aquí acompañé al equipo durante los tres partidos. Me dolió los momentos que pasó, preocupado contra España, porque no puede ser que un equipo que tiene una gran posesión de juego llegue a recibir esa cantidad de goles. El partido de Japón no lo pude ver en directo y lo vi en televisión. Me gustó el accionar, en la búsqueda del triunfo que tuvieron”, dijo Pinto.

En cuanto al tercer compromiso ante los teutones, el ex seleccionador no pudo ocultar que fue un cotejo lleno de dramatismo.

“De pronto nos emocionamos al final. Se manejó el partido en el primer tiempo y se dio un gol en contra que era previsible, pero cuando se tuvo el partido se nos fue de las manos. En algún momento había que asegurar con los dientes ese resultado”, añadió Pinto.

Cuando se le consultó sobre los 11 goles que había recibido el combinado nacional en la Copa del Mundo, el entrenador colombiano comentó que esa es una labor que debía analizar su colega Luis Fernando Suárez.

“Yo ahí no opino. Tendrá Luis Fernando que sentarse con los jugadores y valorar todos los detalles. Qué pasó, qué sucedió y después corregir todo lo que sucedió en los partidos”, manifestó Pinto.