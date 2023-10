Jewison Bennette se topó en Inglaterra con retos más allá del fútbol: viajaba en bus a entrenar y no sabía inglés

Aunque 14 meses parezcan un lapso muy corto, la vida del volante Jewison Bennette cambió radicalmente en ese tiempo y todo parece ir tan rápido como sus trepidantes corridas por las bandas.

Pasó de jugar con el Herediano a fichar en Europa con el Sunderland de la Championship, en la segunda división de Inglaterra, participó en el Mundial de Qatar 2022 y se convirtió en una de las grandes promesas del fútbol costarricense. Todo esto a la edad de 19 años.

Recientemente compró automóvil y dejó de viajar a los entrenamientos del Sunderland en autobús, donde el chofer ya no le cobraba el pasaje al reconocerlo. En otras ocasiones, caminaba los 15 minutos que lo separaban de su hogar hasta el campo de entrenamiento del equipo inglés.

En ese mismo tiempo, perdió al técnico colombiano Luis Fernando Suárez, quien lo hizo debutar en la Selección Nacional de Costa Rica y lo llevó a la Copa del Mundo. Sin embargo, debido a los malos resultados, Suárez fue sustituido y actualmente se busca un reemplazo.

Bennette, de la mano del entrenador interino Claudio Vivas, regresó al combinado patrio y se prepara para el doble fogueo de la Selección Nacional de Costa Rica Sub 23 contra su similar de Colombia.

La Tricolor enfrentará el primer partido el próximo sábado 14 de octubre a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa. Luego se volverán a ver las caras el martes 17 de octubre, pero esta vez en el estadio Fello Meza de Cartago, a la misma hora.

“Sinceramente, al principio fue bastante complicado estar en Inglaterra porque no hablaba inglés. Fue un desafío, pero poco a poco empecé a tener una mejor relación con mis compañeros, gracias a las clases con un profesor que me ayudaron a comunicarme con ellos. Me fui adaptando y eso contribuyó mucho a tener un buen ambiente en el equipo”, comentó Bennette.

“El tema de movilizarse era complicado. Estaba con mi papá, que viajó conmigo, y no teníamos carro para trasladarnos, así que viajábamos en autobús o caminábamos cuando perdíamos el transporte. Incluso había un conductor que me conocía y cuando subía al autobús no me cobraba. Fue difícil, pero gracias a Dios todo se normalizó y ahora la comunicación mejoró bastante”, relató Bennette.

“Un compañero se dio cuenta de que tenía que viajar en autobús y, como vivía cerca de mi casa, empezó a llevarme a los entrenamientos. Me ayudó a comunicarme y practicar inglés, lo cual me benefició mucho y poco a poco todo ha ido mejorando”, agregó Bennette.

Jewison Benette lucha por jugar

A pesar de que al llegar, el técnico Anthony Mowbray le dio regularidad en la alineación del Sunderland durante la temporada pasada, actualmente la situación es diferente y tiene menos presencia en el primer equipo, situación que no lo desmotiva sino que lo reta.

“Yo me preparo día a día y trabajo de forma profesional. Después, depende del entrenador si me elige o no, eso es parte de él. De todas formas, me entrego día a día, juegue o no juegue. Me preparo porque tengo que trabajar el doble para cuando llegue la oportunidad, hacerlo de la mejor manera”, comentó Bennette.

Jewison aseguró que jugar en la categoría Sub 21 del equipo le da ritmo y nivel, ya que es un campeonato sumamente competitivo.

“Es un torneo de alto nivel con clubes de la Premier League, donde los jugadores tienen roce con el primer equipo. Recientemente, nos enfrentamos al Manchester United y logramos empatar 5-5 en el último minuto (marcó el gol del empate). También jugamos contra el Aston Villa, que tiene jugadores muy buenos, y eso nos da nivel. Estamos aprendiendo y ganando ritmo”, declaró Bennette.

El mundialista de Qatar 2022 explicó que ser legionario implica una gran responsabilidad, pero más aún mantenerse competitivo. Por eso, espera jugar contra Colombia para mostrar su nivel y todo lo que aprendió durante su estancia en Inglaterra.

“En el fútbol siempre hay presión, pero jugar como legionario te da el nivel necesario para competir internacionalmente. Te enfrentas a jugadores de alta calidad que han participado en torneos importantes y tienen experiencia, lo cual ayuda a mejorar el nivel futbolístico. Todavía soy joven y trato de absorber la experiencia de los jugadores más experimentados”, concluyó Bennette.

“Siempre es bonito volver al país y jugar frente a nuestra gente, eso es importante. Personalmente, es una gran motivación. Vamos a enfrentar a Colombia, un rival complicado y uno de los grandes equipos de Conmebol que tiene un nivel bastante alto. Vienen a competir de buena manera y tenemos que estar preparados para el encuentro”, confesó.”