Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Nacional: ‘Hay que soportar y bancarse todas las críticas’

Gustavo Alfaro no pudo tener un peor arranque con la Selección de Costa Rica. Esta vez, la Tricolor perdió 3-1 en el Estadio Rommel Fernández contra Panamá, pero el marcador global de 6-1 con el que los canaleros se dejaron esta serie es apabullante.

Costa Rica quedó fuera del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y el sueño de ir a la Copa América dependerá de lo que ocurra en el repechaje que será en marzo en Estados Unidos.

- ¿Vio mejoría o salió más preocupado?

- Yo creo que el resultado es demasiada distancia, demasiada diferencia. Eso no quiere decir que Panamá no haya merecido ganar los partidos, pero creo que tuvimos incidencia directa en los resultados. Son series donde pesaron demasiados los errores, pesaron demasiado esos pequeños detalles que terminan definiéndote el destino de un partido.

“En el primer tiempo honestamente yo vi a Costa Rica bien parado, estaba bien, manejaba y controlaba bien el balón, nos faltaba quizás un poquito de final, porque veíamos que Jefry (Valverde) quebraba en el sector derecho, que estábamos bien parados defensivamente, que estábamos con el manejo de pelota. Elías (Aguilar) conseguía la pelota y el pique permanente de los delanteros y la apertura de los espacios.

“De pronto, en pelota controlada nuestra se pierde y termina en gol. El segundo, un centro termina en gol y luego un penal en la que el jugador se fue hacia afuera del área. Y lo hablamos en el entretiempo, que no nos podemos ir del partido porque nos meten un gol.

“Si nosotros perdíamos la serie era producto del resultado que ya traíamos de Costa Rica y ahí es donde empezás a decir dónde están los problemas, o dónde están las cuestiones que hay que mejorar.

“Una línea de cinco que se sintió mejor cubierta, no resignamos posibilidades ofensivas, pero nos faltó manejo de pelota, que eso lo tratamos de corregir en el segundo tiempo, porque con el simple hecho de parar y poner la pelota contra el piso a la espalda de los volantes de Panamá, ya nosotros nos adelantamos diez metros en la cancha.

“Pesan demasiado los errores. Acá hay que estar atentos a esos detalles, a esos errores que no se deben cometer, porque siento que les costó demasiado poco convertirnos un gol. Esas son cosas que tienen que ser perfectibles.

“¿No podemos jugar como en los primeros minutos? ¿No podemos jugar con en el segundo tiempo? Les aseguro que no fue que Panamá levantó el pie del acelerador. No. Yo aseguro que no, porque tuvimos chance, convertimos, nos anularon un gol por VAR.

“Tres pelotas paradas que cabeceamos dentro del área. Situaciones de gol claras adentro que nos faltó ese instinto asesino en el buen sentido de la palabra, de liquidar las chances que eran favorables.

“Como hablamos recién en el vestuario con los jugadores, hay que soportar y bancarse todas las críticas y los cuestionamientos, todo lo que hay. Tenemos todos que comprometernos a tratar de mejorar, individualmente cada uno en su club, a tratar de ganarse la titularidad, hacer una buena pretemporada, a mejorar físicamente, a trabajar.

“Panamá es más hoy que lo que pudo haber sido Costa Rica, pero no hay una distancia tan grande para que haga un 6-1 de diferencia. Yo creo que Costa Rica tiene que ser más lo de los primeros 20 minutos o lo del segundo tiempo, pero tenemos que achicar el margen de error.

“Tenemos que tratar de no tener ese tipo de fallas que terminan siendo decisivas en el destino de un partido. El otro nos metieron un gol a los cuatro minutos y nos desesperamos. Y si te tienen que meter un gol, cuándo quieres que te lo metan, al minuto cuatro, o al 90. Al cuatro, porque tenés 86 para darle vuelta.

“Hay una madurez y debemos saber manejar los tiempos de un partido y saber manejar las circunstancias de un partido. Eso es una enseñanza dolorosa que nos deja esta serie. Nosotros sentimos que hay una diferencia muy grande en el resultado y no la sentimos tanto en la cancha.

“Si tenemos la capacidad de achicar ese margen de error y de potenciar algunas cosas que tenemos, que son muy buenas, yo creo que esa distancia se reduce absolutamente.

“Tenemos que trabajar mucho en estos cuatro meses en seguimiento individual como se comprometieron los jugadores en el vestuario, cada uno a trabajar, porque entre ellos hablaron y levantaron la mano en querer comprometerse en trabajar y mejorar en estos cuatro meses que tienen por delante, para decir que tenemos que poner en campo lo que Costa Rica tiene que ser. Después del primer gol estábamos de cuerpo presente, pero de mente ausente hasta el final del primer tiempo”.

- El día de su presentación dijo que nos estudió, que hay material y que la Selección iba a competir, pero su era arrancó con uno de los episodios más desastrosos de las últimas décadas. Comenzó mal. ¿Qué pasó incluso a nivel histórico y cómo arreglará esto?

- Tengo la sensación de que soy culpable de todos los males que tiene Costa Rica. ¿Por qué no miramos para atrás? ¿Cómo le fue a Costa Rica con Emiratos Árabes? ¿Cómo fue en todos los partidos amistosos que jugó? Yo digo que hay un problema que viene desde hace tiempo. Yo me hago cargo desde que yo me hago cargo y también me hago cargo de todo lo que me tengo que hacer cargo.

“Desde que llegué me hago responsable de todo, pero no tenga ninguna duda de que acá no hubo ninguna especulación. Desde que se llega, a la arena con los leones, a lo que salga y hay que bancarla como venga. Y la banco como venga. Puede ser que sea un desastre histórico o lo que sea, pero Costa Rica viene de situaciones que no viene atravesando un buen presente, ni buen pasado tampoco.

“Y si seguimos haciendo las mismas cosas, porque para mí fue una continuidad de un montón de cosas que se vivieron para atrás y a lo mejor son peores todavía, puede ser que sea la peor de todas, si quieren.

“Pero yo no tengo ninguna duda de que esto lo vamos a corregir y es muy difícil porque lo que yo siento, usted no lo siente. Yo respeto su palabra, respeto su opinión, respeto su pensamiento y yo le pido que respete el mío.

“¿Cómo lo vamos a solucionar? Sabemos que con un seguimiento, estando arriba de los jugadores, haciendo reuniones, estamos viendo si podemos conseguir hacer un partido amistoso en enero. Tener los jugadores para poder competir de nuevo, para poder ensayar cosas, hacer un seguimiento permanente a todos los jugadores, yendo a verlos cómo están, dando planes de trabajo y planificaciones.

“Algunas cuestiones físicas, porque cuántos partidos hicieron los jugadores locales desde junio para acá, cuántos hicieron pretemporada. No hicieron pretemporada. Terminó la Copa Oro y a la semana empezó el campeonato. La cantidad de partidos, jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo y si uno no tiene arrestos físicos, es difícil imponer cosas.

“Yo tengo un montón de argumentos para decir que esto se puede arreglar. Para ustedes (periodistas) yo tendría que presentar la renuncia, porque parece que ya tendría que presentar la renuncia porque yo soy el dueño de la peor parte de la historia de Costa Rica. Yo sé dónde va a terminar Costa Rica. Y si me tocó así, mejor. Si quieren disparar contra mí, disparen, yo no tengo ningún problema. Yo sé lo que tengo entre manos. Sé lo que vivimos de puertas para adentro en el vestuario, sé la calidad del plantel y que esto lo vamos a sacar adelante, no tengo ninguna duda”.

- ¿Cómo sintió el compromiso y la actitud de los jugadores al ir perdiendo y si se pueden tomar decisiones a futuro para convocarlos o no?

- Tenemos un problema anímico más que de actitud, porque la actitud es la predisposición. El problema es que ante las adversidades nos caemos y ante las adversidades uno tiene que mostrar su espíritu, porque se los decía, a un jugador no lo define lo que hace, cómo lo hace o lo que sabe.

“Lo que define la personalidad de un jugador es la capacidad que tiene para resolver un momento de adversidad, o un equipo. Para mí son cuestiones más anímicas que de actitud, depende del concepto que le queramos poner a lo que es actitud. Para mí son cuestiones anímicas, cuestiones de madurez, de seguridad, de confianza, que obviamente lo que más trae seguridad y confianza es un resultado.

Cuando no conseguís los resultados y cuando los errores te pesan de manera tan determinante, lo más probable es que la confianza se te va, lo que te queda. La manera de insistir es en el hecho de que para mí, el primer rival a vencer que tenemos somos nosotros mismos. Esa es la cuestión y es una lucha que se da en una faceta más allá de las cuestiones tácticas o futbolísticas”.

- ¿Por qué jugadores que fueron titulares el jueves esta vez quedaron fuera de lista, como Jimmy Marín y Pablo Arboine, o Youstin Salas que lo convoca y no tuvo minutos?

Porque son decisiones y porque creo en el hecho de darles tiempo a todos y la posibilidad a todos. Aparte de que honestamente el centro del campo con Brandon Aguilera y Bran me gustó, más allá de que son de características similares.

“Son jugadores más verticales que de correr la cancha horizontal y yo creo que el centro del campo estuvo bien parado. A mi gusto le faltaba que uno de los dos, que es lo que intentamos hacer en el segundo tiempo, se suelte más en función de ataque, porque salíamos con pelota y cuando la pelota la teníamos atrás, quedábamos con cinco atrás.

“Quedaba la línea de tres más los dos volantes centrales. El hecho de romper con uno de los dos e instalarse a la espalda de los volantes, porque ahí éramos tres contra dos, con Elías en el primer tiempo, o con Joel y con Zamora en el segundo tiempo, más el aporte de Brandon.

“De esa manera empezamos a ganar pelotas y pausas a las espaldas de los jugadores de Panamá y que nos dieron la posibilidad después de que el equipo se sume para adelante.

“Esto es una conformación de sociedades y es una prueba. Si yo no tengo el derecho de probar, cuándo lo voy a tener y como siempre digo, cuando se pierde, los mejores son los que no juegan.

“Acá yo tengo claro, después de ver estos 180 minutos, es cómo responde cada jugador ante distintos estímulos, ante distintas adversidades y ante distintas cosas cada jugador. Ahí es donde después uno traza la raya y ve.

“Y en función para adelante verá, porque hay algunos jugadores que me hubiese gustado también tenerlos en esta convocatoria y por una cuestión cuantitativa o de lesiones, no pudieron estar. Esperemos que se recuperen, que sigan evolucionando y esperemos que nos den la posibilidad de observarlos, porque es el derecho que todo entrenador tiene”.