Gustavo Alfaro revela ‘intimidades’ del camerino en la Selección de Costa Rica

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica, no se anda con rodeos, de hecho, más de uno podría decir que peca de sincero. El timonel patrio dio una conferencia de prensa de hora y 20 minutos previo al partido amistoso contra El Salvador, en la que reveló intimidades del camerino patrio.

Para empezar, el timonel no escondió su actitud paternalista. Como un padre, el DT saca tiempo para conversar con sus jugadores, tratarlos y hablarles directamente sobre problemas o situaciones que les pueden afectar o les afectan.

Así lo hizo con Fernán Faerrón, por ejemplo, con quien conversó sobre sus problemas de carácter y de una vez aclaró que lo comprometió a que si se da esa actitud con el equipo patrio una sola vez, él mismo no lo convocará más. También sacó el rato para conocer qué le pasaba a Joel Campbell, futbolista al que asegura veía triste, cabizbajo, ‘contrariado’.

Alfaro escuchó a Joel, entendió las razones por las que ‘no está disfrutando’ y se comprometió con el jugador y hasta lo hizo público de buscar la forma de encontrar su mejor versión. De hecho, el técnico recalcó que está dispuesto a hablar con el cuerpo técnico de Alajuelense, liderado por Andrés Carevic, para buscarle la sonrisa a Joel.

“Yo te digo que no hay prioridad más importante que la Selección para Joel. Ojalá puedan sentir el amor que Joel tiene por Costa Rica. El viernes es el cumpleaños de la hija de Joel, ella le preguntó si estaría en el cumpleaños y él le dijo: ‘no hijita porque tengo que ir con mi otro amor, con la Selección’”, dio a conocer el DT.

También hizo ver que como educador del deporte, él no tiene problema en corregir desde la experiencia y lo que considera son puntos de mejora necesarios para ver la evolución.

El argentino recordó como un día antes charló con Aarón Suárez, volante creativo de Alajuelense, sobre su desempeño en el torneo nacional. Un punto que el estratega destacó como mejora es el toque de balón.

Por la gran técnica que tiene Suárez, el creativo puede dejarse la pelota y realizar hasta cuatro toques.

“Con Aarón le mostramos un partido que hizo, pero hay tres jugadas donde hace tres o cuatro toques y le terminan pellizcando la pelota, entonces yo le decía que eso se lo permite el fútbol de Costa Rica, pero en el fútbol de selecciones no hay cuatro tiempos para jugar. Acá no hay mucha contención en mitad de cancha, pero afuera sí te topas con eso”, reflexionó.

De hecho, para que no quedaran dudas sobre lo que quería explicar, revivió un juego que tuvo cuando dirigía a Ecuador. En un partido frente a Brasil, él pidió jugar a dos toques, al final, un defensor ecuatoriano hizo un mal control, tuvo que jugar a tres toques y perdió la esférica en la salida para darle la única chance que tuvo Brasil para anotar; resultado final: 1 a 0 a favor de los brasileños.

También en la conferencia, Alfaro dio a conocer que no podría contar con Randall Leal para el juego, ya que se lesionó.

Además, dio a conocer por qué se ausentó 40 días del país. Aunque no acostumbra a hablar de trámites personales, el técnico prefirió aclarar el tema y dio a conocer que una gestión con su pasaporte lo hizo quedarse sin él varios días y atrasar su regreso.

“Las críticas las tomo como son, las acepto más allá de que las pueda compartir o no. No hay verdades absolutas. La verdad, tengo 31 años de profesión y he recibido muchas más críticas que elogios, y eso no me ha modificado mi manera de pensar, ni mi compromiso”, profundizó.

Por último, defendió su convocatoria para el duelo con El Salvador afirmando que él tenía derecho de observar jugadores, ya que no tuvo un resumen de lo que se hizo en el proceso anterior.

“Yo lo que le puedo decir es que recibí un informe de Claudio Vivas, pero desde su perspectiva. Me dio toda la información que él juntó. Usted me dice que había un informe de lo anterior, eso no estaba”, sentenció.

¿Dónde está Costa Rica? La última pregunta planteada al timonel en la conferencia, dio de qué hablar. El timonel aseguró que él utiliza un programa que mide el nivel de desarrollo de las selecciones y que Costa Rica cuenta con un margen de mejora bastante amplio.

“Tenemos medida la Selección en niveles físicos, técnicos y tácticos. Hay programas que lo hacen, esos programas yo los vengo usando desde Boca Juniors. El índice de rendimiento de Costa Rica está por debajo de Panamá”, dijo.

“Si usted mira el programa, el equipo que logra una diferencia de 4.6 puntos (sobre su rival) en la clasificación que da el índice, tiene el 80% de ganar. En el primer partido contra Panamá estuvimos en 80 y ellos 84. En el segundo, nosotros bajamos a 76 y ellos subieron a 86″, finalizó Gustavo Alfaro, con el reto de cambiar las cifras..