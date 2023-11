Gustavo Alfaro está en el país y va a dirigir a la Selección Nacional contra Panamá

Gustavo Alfaro, el nuevo técnico de la Selección de Costa Rica, ya se encuentra en el país y comenzará a trabajar de inmediato. Así lo manifestó al salir del Aeropuerto Juan Santamaría este sábado, al dejar claro que dirigirá el partido de la Tricolor contra Panamá.

Costa Rica recibirá a los canaleros el 16 de este mes a las 9 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa, serie que otorgará al ganador un pase a la Copa América.

Alfaro aseguró que estará en el banquillo con el equipo, pero no como observador ni asistente; él dirigirá los compromisos contra los panameños. “Desde el momento en que asumo la responsabilidad, me hago cargo”, afirmó el seleccionador.

Gustavo añadió que le complace estar en suelo nacional y calificó la oportunidad de dirigir a la Selección como un desafío hermoso. Por esta razón, desea comenzar a desarrollar su proyecto de trabajo de inmediato.

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Costa Rica, se dirigió a los medios de comunicación al salir del Aeropuerto Juan Santamaría y esta noche estará en el Estadio Ricardo Saprissa para presenciar el clásico entre Saprissa y Alajuelense. (Mayela López). (Mayela L)

El entrenador señaló que tiene poco tiempo para preparar el encuentro contra Panamá, pero adelantó que ha avanzado en sus tareas.

El argentino explicó que tomó la decisión de dirigir a Costa Rica debido a la experiencia positiva que tuvo al estar al frente de Ecuador y clasificarlo para la Copa del Mundo. No había tenido esa vivencia antes y quiere repetirla.

“Cuando uno tiene el privilegio de participar en un Mundial, se genera el desafío de regresar y estar a ese nivel. Cuando don Claudio Vivas me habló y me explicó el proyecto que tenían por delante, junto con la proyección que involucra a muchos jóvenes, me dio la sensación de que teníamos el lugar ideal para continuar persiguiendo lo que queremos hacer: estar al mando de una selección nacional y, ojalá, trabajar todos juntos para jugar una Copa del Mundo”, aseguró Gustavo Alfaro.

El entrenador destacó que ha seguido el fútbol de nuestro país y resaltó que cuenta con buenos jugadores, figuras con capacidades, experiencia y vivencias de participación en los mundiales.

Alfaro expresó su entusiasmo por reunirse con los seleccionados, hablar con ellos y comenzar a desarrollar su idea sin cambiar la idiosincrasia del equipo, sino buscando llevarlo a otro nivel para aspirar a lo máximo.

En cuanto a su estilo de juego o cómo desea que se desempeñe el cuadro nacional, el argentino comentó que debe llegar a un acuerdo con los futbolistas.

“A mí me gustan los equipos que asumen el protagonismo, que presionen alto y se manejan en bloques. Que tengan transiciones rápidas y busquen el partido con el control de la pelota. Sin embargo, todas las ideas deben plasmarse en el terreno de juego, y en eso debemos ponernos de acuerdo con los jugadores”, opinó Alfaro.

Gustavo señaló que se debe encontrar la estructura que mejor le convenga a la Selección, buscar sociedades y combinar a jugadores de experiencia con jóvenes para que todos maduren y se forme un plantel con identidad, que sepa a lo que juega y pueda enfrentar a cualquier rival de tú a tú en cualquier cancha.