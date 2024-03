Fernán Faerron confiesa su deuda con Gustavo Alfaro y cómo piensa saldarla

El defensor del Herediano, Fernán Faerron, fue titular en el partido amistoso contra Argentina, en el que la Tricolor cayó 3-1, aunque dejando buenas sensaciones de cara a la Copa América.

Fernán fue enfático en que las palabras del seleccionador nacional calaron hondo en su pensamiento cuando lo respaldó en una conferencia de prensa en febrero pasado.

Alfaro declaró entonces: “Le dije: ‘No tienes límites (al referirse a Fernán)’. A veces es un alma provocativa, pero si se canaliza como corresponde, es algo positivo”.

“Él fue muy contundente al principio, con lo que me dijo -expresó Faerron en Radio Columbia después de enfrentar a Argentina-. Él y yo tenemos un acuerdo para estar aquí. Siento que tengo que cumplirlo. Él me dio el apoyo cuando no tenía porqué y la verdad espero retribuirle. Quiero retribuirle al profe la confianza que me dio: estar aquí y darlo todo por la Selección”.

El defensor, quien se enfrentó a los delanteros argentinos, confesó que afrontaron el compromiso con alegría y motivación, tras obtener el boleto a la Copa América en un repechaje, luego de vencer 3-1 a Honduras.

“Es un buen amistoso, aprendemos todos y con mucha personalidad se puede sacar un partido. Todos queremos estar en la Selección y para eso tenemos que trabajar en los clubes. Lo hicimos bien ante Argentina, pero debemos seguir trabajando en los clubes y ya el profe tomará una decisión”, enfatizó Faerron.

Fernán insistió en que su buena relación con el técnico Gustavo Alfaro le ayudó a controlar su temperamento y a mantenerse concentrado.

“Tiene una trayectoria increíble, fue entrenador de Boca Juniors y uno debe aprovechar y absorber toda esa experiencia. Para mí es un gran orgullo tener ese respaldo y poder retribuirle. Nosotros hicimos lo que el profe dijo. Disfrutar el partido, jugar con mucha personalidad, con alegría e intentarlo una y otra vez. Siempre vamos a contar con su respaldo y no pasará nada si nos equivocamos, porque él estará allí para respaldarnos”, enfatizó Faerron.

El jugador rojiamarillo destacó que la prioridad siempre fue clasificar a la Copa América y que el respaldo del entrenador y los compañeros fue vital para lograrlo y también hacer un buen juego ante Argentina.

“Jugar ante Argentina fue como un sueño. Sus jugadores juegan al máximo nivel. Desde chiquito uno sueña con jugar contra la campeona del mundo y lo tomo con mucho orgullo. Lo que hicimos se vio reflejado con el respaldo del entrenador y los compañeros de experiencia como Keylor Navas, de quien se aprende todos los días, así como Francisco Calvo, Joel Campbell, por lo que los jóvenes debemos aprender todo lo que podamos de ellos”, puntualizó Faerron.