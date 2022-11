Familiares tiemblan al contar la pasión que reina en la Selección de Costa Rica

Yeltsin Tejeda habla todos los días con su familia. El volante de contención de la Selección Nacional sabe lo que representa para su esposa, Tamara, además de sus hijos, Dani y Giuliana, que él no esté. En medio del trajín diario y su preparación para Qatar 2022, el futbolista saca su rato para conocer cómo está su hogar.

En una de las tantas llamadas al capitán del Herediano lo sorprendió una consulta de Giuluina: ¿Papá vas a estar para mi cumpleaños?, le dijo. La menor de los Tejeda cumple el 7 de diciembre, dos días después de que Costa Rica juegue los octavos de final si clasifica.

“No recuerdo las palabras textuales, pero él en tono cariñoso intentó decirle a Giuli que esperaba no estar, pero no porque no quisiera, sino porque si no está es que todo sale como él lo tiene pensado de bien”, afirmó Tamara Rojas, esposa de Tejeda.

La actitud de Yeltsin, en la conversación con su pequeña, refleja el sentir que los más cercanos a los seleccionados han palpado en sus familiares. En la Sele hay un ánimo por trascender, un deseo de hacer historia y hambre por alcanzar la gloria.

“En la actividad de la cena de despedida se sentía un ambiente muy bonito. Si usted me pregunta a mí yo le diría que están ilusionados, felices, se sienten como muy unidos, con mucha unión de grupo y con una sintonía muy fuerte, se siente un ambiente positivo”, describió Rojas.

Así como lo describió la compañera de vida de Tejeda, el mismo criterio tiene la esposa de Joel Campbell, Fernanda Mora, quien fue enfática en que con Campbell cuesta notar las emociones, porque normalmente se mantiene muy ecuánime, tranquilo y lleva los sentimientos por dentro.

“Joel está deseoso de que comience el Mundial, entusiasmado. Lo que él siempre me ha dicho y lo que yo también creo es que podemos llegar muy lejos y por qué no tener la oportunidad de pensar en el campeonato, la verdad es que esta vez eso ha resonado mucho y siento que ellos tienen la confianza para decirlo e imaginarlo”, destacó.

A Carlos Martínez, lateral derecho, le han visto la ansiedad en sus palabras y su deseo por ya tener el chance de mostrarse en el gran escenario.

Su madre y hermana que llevan el mismo nombre, Marta, explicaron que hablan con él a diario, pero intentan mantenerlo pensando en otra cosa y le preguntan poco por el aspecto deportivo.

“Él ha estado muy ansioso, no de un sentimiento malo, sino que ya quiere jugar, ha estado muy feliz. Es un sueño de cualquier deportista costarricense. En ocasiones uno lo ve a la par de Luis Fernando Suárez (el técnico) y cuesta creer que estemos viviendo esto”, resaltó Marta Martínez, su hermana.

En el grupo de la Nacional hay conciencia plena de lo que se viene.

“Hace unas semanas el profesor Suárez les envió unos videos a los jugadores para que analizarán a los rivales y Yeltsin lo recuerdo frente a la computadora diciéndome las fortalezas de ellos. Claro, ellos saben los rivales que van a tener”, agregó Rojas.

Así lo viven. Mientras los jugadores están en concentración total de cara al debut, acá en el país las familias tienen diversas formas de afrontar los 90 minutos en los que sus cercanos serán los ticos más seguidos del mundo.

Para el duelo inaugural de la Sele contra España, el miércoles a las 10 a. m. por ejemplo la familia de Carlos Martínez verá el cotejo en el Invu - Santa Ana, pues la comunidad se organizó para recibir a la familia del lateral derecho.

“Ahí en ese pueblo quieren demasiado a Carlos y se organizaron y nos invitaron a vivir esa fiesta con ellos”, contó doña Marta, la mamá de Martínez.

Por su parte, una situación muy diferente es la que vivirá la familia de Yeltsin Tejeda.

“Yo soy un poco ansiosa y compleja para ver partidos, entonces prefiero verlos en mi zona segura. Es muy probable que vea el partido sola en mi casa, porque es donde me siento bien”, añadió Rojas.

El que está sufriendo porque debe ir al colegio es Dani, el hijo mayor, mientras que Giuliana prefiere ir a la preparatoria que ver el cotejo porque no es muy futbolera.

En Qatar ya están Andrea Salas y Vanessa Crespi, esposas de Keylor Navas y Óscar Duarte; también Fernanda Mora estará en la cita del orbe.