Exboxeadora enfrentará a Costa Rica en Mundial pese a polémica por su nivel de testosterona

La Selección Mayor Femenina de Fútbol se enfrentará en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda a una jugadora que está en boca de todos.

Barbra Banda, futbolista de Zambia, se encuentra en medio de la polémica debido a sus altos niveles de testosterona, una hormona sexual masculina segregada principalmente en los testículos, pero también en menor cantidad en los ovarios y la corteza suprarrenal, y que tiene efectos morfológicos, metabólicos y psíquicos.

Barbra Banda no pudo participar en la Copa Africana de Naciones de 2022 debido a que presentó niveles excesivos de testosterona, la principal hormona sexual masculina. No es la primera vez que esto ocurre. El año pasado estuvo cerca de fichar por el Real Madrid, pero los mismos resultados provocaron la caída de las negociaciones.

En las mujeres, la testosterona juega un papel en la salud sexual, la producción de estrógeno, la densidad ósea y la función muscular.

La capitana del equipo de Zambia, quien recientemente cumplió 23 años y es delantera, es una de las referentes de su escuadra y una de las máximas goleadoras en la historia de su país.

Después de que Banda anotara un doblete en un partido amistoso contra Alemania, el diario Bild volvió a plantear la polémica sobre los exámenes físicos de la jugadora. Zambia venció a Alemania por 2-3 con los dos goles de Banda.

A pesar de esto, la FIFA permitió que Barbra se registrara debido a que ahora las selecciones pueden realizar sus propias pruebas. Según Bild, la FIFA no somete a las jugadoras a un test de género.

En los exámenes, Banda superaba los niveles habituales de testosterona en mujeres, por lo que no se le permitió jugar en la Copa de África. Zambia se limitó a decir que “por razones médicas” no estuvo en el torneo. Sin embargo, los resultados de los exámenes a los que se ha sometido Barbra Banda no han sido publicados, solo se indica que registra altos niveles de testosterona.

Barbra Banda reveló que desde niña es una amante de los deportes, aunque comenzó en el boxeo. Practicó esta disciplina como amateur y nunca perdió alguna pelea, pero no continuó en este deporte debido a que sus rivales no querían enfrentarla, argumentando que pegaba demasiado fuerte.

Barbra ha dicho en su país, que en Zambia aún quedan muchas cosas que cambiar, ya que “es algo cultural” que los hombres sean los que deban practicar este tipo de deportes.

Barbra Banda (izquierda) es una jugadora veloz, potente, capitana y goleadora de Zambia que enfrentará a Costa Rica (Foto Instagram de Barbra Banda).

Barbra, quie fue la primera jugadora de Zambia en jugar en el extranjero, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde fue la segunda máxima goleadora del torneo. Jugó en España con el EDF Logroño y actualmente es jugadora del Shanghai Shengli FC de China.

La Selección de Costa Rica, que participará en su segundo Mundial Mayor Femenino, se enfrentará a España, Japón y Zambia en la fase de grupos. El Mundial de Australia y Nueva Zelanda se llevará a cabo del 20 de julio al 20 de agosto.

La Selección Femenina jugará contra España el 21 de julio a la 1:30 a. m., enfrentará a Japón el 24 a las 11 p. m. y cerrará la fase de grupos el 31 de julio contra Zambia a la 1 a. m. (los horarios corresponden a Costa Rica).

Barbra Banda está lista para mostrar su nivel de juego en el fútbol después de haber sido privada en varias ocasiones de compromisos importantes. Liderará a Zambia en la lucha por la Copa Mundial dentro del Grupo C.