Estos son los goles con que Costa Rica le ganó a Martinica

Con goles de Aarón Suárez al minuto 87 y Anthony Contreras al 90, la Selección Nacional le dio la vuelta al marcador y se impuso de visita 1-2 ante Martinica.

Costa Rica perdía desde el minuto 18 y jugó todo el segundo tiempo con un futbolista más, tras la expulsión de Mickael Biron, quien le lanzó un golpe a Óscar Duarte y el árbitro le mostró la roja directa.

Pese al triunfo, la Selección no se vio bien ante un rival que no es fuerte y tiene muchas debilidades. Costa Rica juega el martes en el Estadio Nacional a las 8 p. m. ante Panamá y debe lograr la victoria para avanzar al Final Four, que se jugará en Las Vegas, Estados Unidos.

⚽ ¡@fedefutbolcrc empata el partido! 🇨🇷



Aarón Suárez logra el gol que iguala el marcador sobre la recta final del encuentro. #CNL pic.twitter.com/JIzyebXjck — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 26, 2023

REMONTADA ¡Qué sufrimiento! pic.twitter.com/GfnZ3PfM4V — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 26, 2023