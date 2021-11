En el pulso Costa Rica - Honduras se apagará la esperanza mundialista de alguno

Luis Fernando Suárez y su grupo están decididos a ganar el martes a como dé lugar. (José Cordero)

La Selección de Costa Rica perdió en su visita a Canadá (1-0) y Honduras cayó en su casa contra Panamá (2-3). Son dos países realmente urgidos de ganar para no renunciar antes de la hora al Mundial de Catar y el próximo martes habrá un duelo directo.

Ese partido en el Estadio Nacional marcará mucho el rumbo. Prácticamente ahí se apagará la esperanza de ticos o catrachos y en la Selección Nacional están muy conscientes de eso.

Tal es el caso de Francisco Calvo, quien en declaraciones a Teletica Deportes expresó que la Sele se llevó una cachetada en Edmonton, porque esa derrota es un golpe muy duro.

“Queríamos ganar o sacar un punto acá, no se nos da. Hay que seguir, tampoco es que la eliminatoria está muerta, todavía está. Tenemos un partido el martes y tenemos que ganarlo sí o sí, somos responsables, somos gente que vamos a sacar el pecho por el país y vamos a seguir adelante”, citó Calvo.

Y agregó: “Sabemos que tenemos que ir a ganar puntos de visita y no podemos dejar un solo punto en casa, quizás todo el mundo nos da por muertos. La eliminatoria a mi gusto sigue viva, quedan muchos partidos, tenemos muchos en casa y tenemos que sacar ventaja”.

El defensor asegura que él confía en que Costa Rica va a sacar puntos de visita y que luchará hasta el final por el sueño de todo un país y de la Selección, que es ir a Catar 2022.

“El martes nos jugamos muchísimo, ojalá la gente se haga presente en el estadio, queremos sentirlos atrás de nosotros. Es un momento difícil para nosotros y para el país, pero no vamos a dejar de luchar y no vamos a bajar los brazos hasta el final. La eliminatoria se va a definir hasta el final”.

Si bien es cierto, el equipo se ve ordenado en defensa, le falta mucho en ataque, porque es donde más le cuesta.

“En Selección todos sabemos que hay poco tiempo, yo creo que eso está en cada jugador, en su club ir y hacerlo de la mejor manera y si a uno le falta algo trabájelo, trabájelo y trabájelo. A veces esa es la clave del éxito”, reseñó el zaguero.

Calvo es sincero y admite que en la Selección son conscientes de que falta un poquito más, “ser un un poco más directos arriba”.

“A mí como defensa me hubiera gustado que no nos metieran un solo gol aquí, pero nada, hay que seguir”.

Por su parte, Joel Campbell señaló también en Canal 7 que la derrota en Canadá es un resultado duro.

“Veníamos a sacar un resultado positivo, no se nos dio, hay que seguir trabajando, queda mucho por recorrer. Creo que todavía estamos a tiempo, es difícil, pero hay que seguir”, apuntó Campbell.

Indicó que Costa Rica se enfrentaba a un rival complicado, de visita, en un clima que no están acostumbrados, pero que también es parte del fútbol.

“Hay que pasar página, el martes tenemos un partido muy importante que tenemos que ganar sí o sí para seguir en el camino hacia Catar. Estamos en casa y tenemos que ganar, es un partido muy importante, hay tiempo y hay que seguir. No se puede agachar la cabeza, hay muchos puntos en juego”, aseguró Campbell.

Orlado Galo también lamentó el resultado, porque señala que la Selección de Costa Rica hizo un buen partido.

“Estamos bien, veníamos por el gane pero queda el partido contra Honduras. No se puede pestañear, el gol fue una jugada rápida, no lo pudimos detener y seguimos luchando hasta el final y no se nos dio el resultado.Un despiste de nosotros mismos nos cuesta el partido”, destacó Galo.