3. Algo perdió Rodolfo Villalobos. Si la verdad es que los jugadores nunca amenazaron con perder partidos, cómo queda parado el tesorero de la Fedefútbol, que en dos sesiones del Comité Ejecutivo no tuvo lo necesario para levantar la mano y decir: “un momentito, don Eduardo: eso no fue así”. En el estrado aseguró no haber escuchado las palabras de Li, lo cual, en caso de ser cierto, lleva a otra pregunta: ¿en qué estaba el hombre que tomaría las riendas de la Fedefútbol? En plena discusión sobre la continuidad de Jorge Luis Pinto, no escuchó eso. El Rodolfo Villalobos que una vez afirmó “Li nos engañó a todos” (en torno al FIFAGate) no se dio cuenta, una vez más, de lo que hizo su antecesor.