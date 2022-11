El portero que nunca atajó en Costa Rica sacó a Leonel Moreira y a Aarón Cruz del Mundial Qatar 2022

Con seguridad lo asombró cuando recibió la primera convocatoria de Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional.

“Voy a pelear hasta lo último”, dijo en ese momento un joven arquero de 22 años, incluso en ese instante, un verdadero desconocido para muchos.

Patrick Sequeira luchó, mostró sus condiciones, convenció a Suárez y le ganó la partida a los porteros de los dos clubes más grandes del país.

Patrick, el guardameta que nunca atajó en un partido oficial en la Primera División en Costa Rica, se dejó el campo de uno de los puestos donde más incertidumbre existía en la Selección, el del tercer portero para el Mundial. Sequeira le ganó el pulso a Leonel Moreira de Alajuelense y a Aarón Cruz de Saprissa.

Selección de Costa Rica tiene a sus 26 convocados para el Mundial Qatar 2022

Arquero del Club Deportivo Lugo de la segunda división de España, Sequeira militó en ligas menores en Saprissa, jugó con el Alto Rendimiento, pero nunca tuvo un encuentro en Primera. Patrick Sequeira tuvo su única participación con Saprissa el 4 de enero del 2017, ante Alajuelense en el torneo amistoso 90 Minutos por la Vida.

Patrick Sequeira superó a Leonel Moreira y a Aarón Cruz. Junto a Esteban Alvarado y Keylor Navas, serán los tres arqueros de Costa Rica en el Mundial Qatar 2022. (Foto Fedefútbol).

Patrick está en España desde la temporada 2017-2018 y ha militado en el Real Unión y el Celta de Vigo; de hecho, en la actualidad es parte del Club Deportivo Lugo.

Obtener un cupo entre los 26 convocados por Luis Fernando Suárez para asistir al Mundial no fue sencillo para Sequeira. El timonel lo llamó en junio del 2021 para participar en la Copa Oro, iba a debutar con la “Sele” en el torneo, pero se lesionó y debió abandonar la concentración.

“Me dolió bastante en esa Copa Oro, pero los planes de Dios son perfectos. Ese día los mismos compañeros me dejaron tranquilo con las palabras de apoyo, me decían que me esperaban. Lo acepté y estuve tranquilo”.

El debut con la camiseta nacional le llegó en setiembre en la gira de la escuadra tica a Asia. Fue el 23 de setiembre que ingresó en lugar de Joel Campbell, tras la expulsión de Esteban Alvarado en el minuto 83. Mientras se daba el cambio, se esperaba una acción de tiro libre, el cual terminó en gol al minuto 85 por medio de Son Heung-min. El empate 2 a 2.

“Imagínese un jugador con 23 años compartiendo camerino con tantos jugadores de experiencia, con Keylor (Navas), verlo ahí sería mucha ganancia. Sé que es un proceso de aprendizaje, voy a disfrutarlo y aprender todo lo que se pueda, alimentarse más que todo”, le comentó Sequeira a ESPN.

A nivel menor, Patrick integró las selecciones Sub-17 y Sub-20, incluso estuvo en el Mundial Sub-17 en Chile 2015, aunque no jugó, pero sin duda fue el salto al fútbol de España lo que hizo que Luis Fernando Suárez lo llamara para verlo trabajar en la cancha.

“En muchas cosas he mejorado, tanto físicas como mentales. Aquí el jugador tiene otra mentalidad; físicamente hablando he crecido, pero sobre todo técnicamente porque acá piden que el portero salga jugando. La mayoría de técnicos eso es lo que buscan y por dicha en este fútbol he aprendido bastante de eso”, le expresó a La Nación el 12 de enero del 2021. En ese instante, Sequeira empezó a llamar la atención de los medios de comunicación de España por sus paradones con el Celta B y hasta se le llegó a comparar con Keylor Navas.

“Keylor es el máximo referente por lo que ha hecho y le admiro la fuerza mental que tiene. Cuando llegué acá (la Selección) me preguntó la edad y le dije que 23 y me dijo la misma edad que yo tenía al integrarme a la Selección”.

Patrick Sequeira es visto por muchos como el portero del futuro de la Tricolor, va bien encaminado, ganará mucha experiencia junto a Keylor Navas y Esteban Alvarado en el Mundial Qatar 2022 y en cuatro años se perfila para ser el estelar de la Selección en la Copa del Mundo del 2026.