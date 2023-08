Carolina Venegas abrió el corazón para decir lo que ninguna otra se atrevió sobre Shirley Cruz

Carolina Venegas necesitaba soltar algo que sentía atorado en lo más profundo de su corazón, sobre ese momento en el que la Federación Costarricense de Fútbol publicó la lista de las 30 jugadoras convocadas al campamento de preparación de la Selección Femenina previo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, con la exclusión de Shirley Cruz.

Eso le dolió tanto como el mismo golpe que se llevó cuando ella también fue una de las referentes que quedó fuera de la lista final, por “razones deportivas”.

Pero es que esa justificación dada por Amelia Valverde resulta difícil de comprender, porque de ser así, el gran pecado de Carolina Venegas era estar activa, figurando en el fútbol mexicano y haciendo goles.

Sin embargo, después de la exclusión de Shirley Cruz, se podía esperar cualquier cosa, como finalmente ocurrió.

En el programa Acercándonos de FUTV, Carolina Venegas expresó lo que ninguna otra futbolista se atrevió a mencionar hasta ahora.

Dijo que personalmente no puede hablar por todas, aunque sí piensa que esa decisión de dejar fuera a Shirley Cruz golpeó al grupo en general y que ella en lo particular no lograba digerirlo desde la preconvocatoria.

Para explicarlo, empezó por contar que algo que caracteriza a la Selección de Costa Rica, a las jugadoras y al fútbol femenino del país en general es la unión y el corazón que tienen las ticas.

Porque a lo mejor ellas no son mejores que las futbolistas de otros países, pero tienen unas ganas de salir adelante, una voluntad y un corazón que está convencida de que eso fue lo que las llevó a lograr muchas cosas en el pasado.

“Cuando le metes una puñalada por la espalda a ese corazón, que mucho de ese corazón es Shirley Cruz, a nosotras nos afectó mucho. A mí personalmente y voy a hablar por mí, a mí me afectó mucho”, afirmó Carolina Venegas.

#Acercándonos | Carolina Venegas considera que el dejar a Shirley Cruz fuera del Mundial, sí golpeó al grupo antes del torneo.



🎙 @Malvarado90 pic.twitter.com/CoGBiVXcfr — FUTV (@FUTVCR) August 4, 2023

”Yo los primeros días que llegué al campamento previo al Mundial, yo sentía un hueco en el corazón y lo digo con toda sinceridad. Yo sentía un hueco en el corazón, no entendíamos por qué nuestra capitana no estaba ahí”.

De hecho, aún no lo comprende, porque no solamente era la capitana, es que era la referente, la que le abrió puertas a todas las que estaban ahí.

“Ninguna de nosotras hubiera ido a Europa, hubiera salido de Costa Rica, si no fuera por todo el camino que abrió Shirley; así como otras jugadoras, incluyéndonos a nosotras, el camino que hemos abierto para todas las demás”.

Insistió en que Shirley era la capitana, la líder y que lo sucedido las afectó mucho a todas. Y que así le ocurrió a ella en lo emocional.

A pesar de eso, todas muy profesionalmente trabajaron con el respeto y la disciplina posible durante ese campamento que duró un mes.

“De eso nadie puede decir absolutamente nada, siempre fuimos muy respetuosas, muy disciplinadas y yo siempre me propuse eso. Yo dije: ‘Bueno, me duele el corazón, no entiendo nada, pero yo vengo acá a trabajar, a ganarme un puesto, independientemente de lo que haya pasado voy a respetar, voy a tener compromiso y disciplina’. Pero sí, emocionalmente pienso en mi opinión muy personal, repito, que eso golpeó mucho al grupo”.

Cada una sigue su camino. Carolina Venegas junto a Sofía Varela y la japonesa Kyoka Koshijima —que fue dada de baja por Alajuelense— quedaron debidamente inscritas el 3 de agosto como refuerzos de Saprissa FF.

Así es como The Football Management Institute anunció los próximos pasos de Shirley Cruz. (The Football Managemene)

Mientras que ‘The Football Management Institute’ de Madrid le dio la bienvenida a Shirley Cruz, anunciando que “la legendaria futbolista costarricense formará parte del alumnado que iniciará el Máster de Dirección Deportiva el próximo lunes 7 de agosto”.