Benito Rubido: ‘Debemos ser ambiciosos y no tener una mentalidad derrotista’

Un nuevo ciclo se inicia para la Selección Mayor Femenina de la mano de Benito Rubido, técnico español, quien asumirá el cargo del equipo y este viernes fue presentado de manera oficial por la Federación Costarricense de Fútbol.

Rubido no es un desconocido en la Fedefútbol, ya que durante seis meses dirigió el programa FIFA Talent, lo que le brinda una ventaja al comenzar su trabajo, al conocer previamente al plantel que dirigirá.

“Esto nos permitirá crear una línea óptima y adecuada de trabajo. Hemos trabajado cercanamente con el staff y tengo un conocimiento profundo de ellas. Además, antes he tenido la oportunidad de entrenar a algunas de ellas fuera de Costa Rica”, expresó Benito Rubido en la conferencia de prensa durante su presentación.

El timonel español confirmó que seguirá con el mismo cuerpo técnico, incluyendo a Edgar Rodríguez, quien asumió el puesto de forma interina ante el despido de Amelia Valverde. Rubido agregó que ha visto mucho potencial entre las jugadoras costarricenses.

“Debemos ser ambiciosos, no tener una mentalidad derrotista y pensar en que podemos competir contra cualquier selección del mundo”, señaló Rubido.

- ¿Qué lo motivó a venir a Costa Rica y qué puede aportar a la Selección?

- Tenemos la oportunidad de tomar un equipo con mucho potencial. He podido trabajar con la Federación de Costa Rica desde 2020 y estoy familiarizado con el talento que tenemos. Sé que será una bonita experiencia, aportar cosas nuevas y una gran satisfacción saber que uno es elegido por su trabajo.

- ¿Qué aporte diferente puede hacer usted a la Selección?

- Tenemos que trabajar de la mano de la dirección deportiva y, desde mi experiencia a nivel internacional, me va a permitir mirar hacia adentro y ver el panorama internacional y me considero muy conocedor de cómo está el panorama y la exigencia internacional. Además, creo que el reto es profesionalizar la liga (el campeonato). Además, debemos aprovechar la Selección como plataforma para mostrar el talento local y facilitar su exportación.

- ¿Se siente listo para una selección mayor?

- Si no estuviera listo, no estaría aquí. En los últimos 13 años he estado entrenando y tengo experiencia a nivel internacional. He trabajado en varios clubes en España, así que estoy sobradamente preparado y considero que esta es una gran experiencia que estoy asumiendo.

Beni Rubido, nuevo técnico de la Selección Mayor Femenina, dijo que todas las jugadoras tienen las puertas abiertas en la Tricolor (Fedefútbol).

- Tras el Mundial, la Selección quedó muy dividida. ¿Cómo lograr una unificación?

- Sé tanto como pueden saber ustedes. Soy muy respetuoso con la gente que estaba aquí y las decisiones. No conozco lo que pasó, y no es necesario conocerlo. Lo que voy a garantizar es el mejor ambiente. No creo que un equipo sea capaz de ser exitoso si no tiene un ambiente fuerte.

- ¿Qué puede decir sobre el biotipo de las futbolistas costarricenses?

- Las jugadoras que he visto tienen un gran potencial. He dirigido a muchas futbolistas españolas que ahora son campeonas del mundo, y el talento aquí es parecido. Sin embargo, es importante destacar que tener capacidad no garantiza el éxito; es necesario sacrificio y determinación. Nuestra tarea es preparar ese talento para la escena internacional.

- ¿Hay oportunidades para todas las jugadoras, incluso aquellas que quedaron fuera?

- Todas las jugadoras del país que tengan pasaporte costarricense y estén jugando al fútbol podrán integrar la Selección Nacional. Incluso, en el caso de Shirley, si ella estuviera jugando al fútbol; hasta donde yo sé, y hablé con ella, está tomando otro rumbo.

- Algunas jugadoras que estuvieron en Europa se marcharon al fútbol de México. ¿Cree que es un retroceso?

- No creo que sea un retroceso; el fútbol mexicano tiene potencial para convertirse en una de las cinco mejores ligas del mundo. México puede ser un buen destino, no el único, pero también es importante tener jugadoras en Europa.