Confesión de Luis Fernando Suárez previo al repechaje: ‘Me despierto por las noches; creo que debe ser por la edad y no por la próstata’

Luis Fernando Suárez observó con detenimiento el compromiso frente a Martinica. (Jose Cordero)

El seleccionador, Luis Fernando Suárez, tuvo que responder a diferentes aristas, tras concluir el partido ante Martinica por la Liga de Naciones, donde la Selección Nacional ganó 2-0.

Desde el desempeño de la Tricolor, hasta las inquietudes del viajar a Catar y los jugadores que llevará para enfrentar el repechaje ante Nueva Zelanda se abrieron campo entre las consultas.

Suárez comunicó que los cuatro futbolistas que quedaron fuera de la lista para el traslado a Doha fueron Eseban Alvarado, Juan Luis Pérez , Allen Guevara y Roan Wilson, lo cual lamentó. Explicó que todos estaban deseando que terminara el compromiso, ante Martinica, pues los pensamientos están en el compromiso frente a los neozelandeses el próximo 14 de junio.

Además se sinceró sobre su estado de ánimo para el crucial duelo de la Sele, destacó el trabajo grupo y la unión para solventar los diferentes momentos de la octogonal y el poder estar aún con vida peleando un cupo al Mundial.

¿Cuál es el balance ante Panamá y Martinica?

El balance es complicado, queríamos que terminara el partido. Todos teníamos la mira puesta en Catar. Era complicado el manejo táctico, estratégico, sin dejar de lado las situaciones difíciles que hemos pasado. El partido se fue dando y por las circunstancias, tenemos que analizar los problemas en defensa, debemos buscar más solidez y lo de no concretar las opciones de gol. Inconscientemente pensamos más en la clasificación al Mundial.

¿Que le pareció la actuación de Aarón Cruz?

Aarón está muy bien, pasa por un buen momento y respondió, por lo que nos da tranquilidad. No solo para la presente eliminatoria, sino para el futuro. Me parece que es el mejor arquero del torneo y que lo haga bien con la Selección les da confianza a él y a la gente. Demostró el nivel que tiene.

¿Cómo están las cosas de Esteban Alvarado y Juan Pablo Vargas por su contagio de covid-19?

Esteban no va a viajar. Los porteros van a ser Leo (Moreira) y Aarón Cruz, Con inmenso dolor hablé con los muchachos y no viajarán además Juan Luis Pérez, Ricardo Blanco y Roan Wilson. Les pedí que no bajaran los brazos, que sigan trabajando.

¿Cuáles son sus sensaciones para el juego ante Nueva Zelanda?

Tengo miedo, me siento estresado, pienso mucho en el partido, pero me parece que es habitual y eso me da tranquilidad. Me despierto a cada rato en la noche, pero creo que es por la edad; por la próstata, no creo. También me siento fuerte, me siento respaldado y eso me da tranquilidad. Hay muchas personas que han dejado de lado un montón de cosas para estar juntos y tenemos grandísimos jugadores que desean salir adelante y eso me da mucho más tranquilidad en todo sentido.

¿Las propuestas que utilizó ante Panamá y Martinica se asemejan a lo que veremos ante Nueva Zelanda?

Ninguna de las dos propuestas. Esperamos hacerlo mejor que en los dos encuentros anteriores.

¿Quedó satisfecho con la presentación de la Selección en sus dos primeros juegos de la Liga de Naciones?

Esperaba esto, no ver mucho, por la simple razón que inconscientemente los jugadores se iban a cuidar. Tengo que tener otros ojos para esta clase de partido. Es normal que se estén cuidando (los seleccionados), por lo que la valoración de ninguna manera puede estar cercana a la verdad. Ahora me queda sacar las conclusiones de los anteriores partidos para el juego ante Nueva Zelanda.

¿Le gusta más el desempeño de Keysher Fuller cómo volante (su puesto ante Martinica) o cómo defensa?

Me gusta en las dos posiciones, tanto de lateral como de extremo.

¿Espera una Nueva Zelanda defensiva, por lo visto ante Perú, que le ganó 1-0?

Vi el primer tiempo. Fue un equipo que propuso, pero después Perú hizo algo que le quitó el balón y los tiró atrás, pero fue Nueva Zelanda. No veo que se vayan a tirar atrás. A lo mejor puede sorprenderlo a usted.

¿Por qué no utilizó a Juan Luis Pérez en los partidos de la Liga de Naciones?

Con Juan Luis estamos buscando la claridad de su situación. Él fue inscrito en un torneo sub-20 con Nicaragua y aunque no tiene problemas en el reglamento, hay algo que debe oficializar por parte de la Federación de Nicaragua, que tiene que bajarlo de sus listas y más tarde que la FIFA dé una resolución a la Fedefutbol y todo se solucione. Juan Luis es un muchacho que me gusta, que tiene futuro y esperamos poder contar con su talento próximamente.