Amelia Valverde reconoce ‘partido bastante deficiente’ de la Selección Femenina

A falta de 100 días para el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, la Selección Femenina de Costa Rica recibió una paliza contra Escocia en Glasgow, al perder por 4 a 0.

“Es un partido bastante deficiente de parte de la Selección, de parte nuestra. El primer gol es muy rápido, los dos primeros son de bola quieta, algo que sabíamos que ellas eran bastante fuertes, que lo habíamos trabajado igual, pero no solamente es, es que el equipo no se encuentra”, expresó la seleccionadora Amelia Valverde.

La directora técnica brindó sus impresiones a través de la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol y comentó que las ticas corrieron detrás del balón todo el partido.

“Siendo conscientes y sinceros de esta situación que pasó, de esta retroalimentación que tenemos que hacer. Salgo molesta, salgo disgustada porque el equipo no refleja lo que sé que podemos hacer y lo que habíamos planteado, pero sin duda, Escocia nos pasa por encima”, reiteró.

La Selección Femenina ha tenido fogueos contra equipos calificados y ella no se arrepiente de eso.

“Una vez que clasificamos al Mundial esta fue la propuesta, intentar elevar nuestro nivel con rivales de este tipo, estamos conscientes de a quiénes tenemos en la fase de grupos y es lo que hemos intentado buscar para asemejar condiciones”, citó.

LEA MÁS: Selección Femenina recibió una paliza a 100 días del Mundial de Australia y Nueva Zelanda

”Hemos tenido la posibilidad en estas cinco fechas FIFA de venir a esta confederación en dos ocasiones con rivales de categoría muy alta, cada uno de los partidos han sido diferentes, contra estilos un poco distintos, pero es lo que estábamos buscando”, añadió la entrenadora de la Tricolor.

Por su parte, Raquel Rodríguez, quien llegó a 100 partidos internacionales con la Selección, se mostró muy afligida por lo ocurrido en la cancha.

“Un partido bastante difícil de digerir, no queda de otra que analizar, responsabilizarnos. Nosotras no estamos contentas, no sólo por el marcador, sino por el partido en sí, por cómo fue. Estamos claras de que no es suficiente y eso es importante mencionarlo y no hay nada más que decir”, expresó Raquel Rodríguez.

Dijo que la frustración de ellas como grupo está, porque es difícil recibir una dosis de realidad de esa manera.

“Pero es que no queda otro camino. Yo sé que suena trillado, pero nosotras queremos responsabilizarnos, queremos hacer lo que tengamos que hacer de aquí a que llegue el Mundial y no hay de otra que trabajar más fuerte”, apuntó la futbolista.

Indicó que en los fogueos después de la clasificación al Mundial han sido ante todo tipo de estilos.

“Contra Polonia fue más positivo. Ahora se siente como que retrocedimos y sabemos que si no somos constantes pues no va a alcanzar. Esto es élite y algo tiene que salir de esto positivo. Nosotras queremos mantenernos humildes, realistas, pero sacar lo positivo”, aseveró Raquel Rodríguez.

La Selección Femenina jugará en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda contra España, Japón y Zambia.