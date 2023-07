Amelia Valverde afirma que ninguna jugadora de España le da miedo a la Selección Femenina

Amelia Valverde acudió a la rueda de prensa previa al partido entre la Selección Femenina de Costa Rica y España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que será este viernes, a la 1:30 a. m. (hora nacional), en el Sky Stadium, en Wellington.

En esta comparecencia presencial ante los medios de comunicación, la seleccionadora estuvo acompañada de la capitana de la Sele Femenina, Katherine Alvarado.

“Nos hemos preparado de buena forma, sabemos que es un partido sumamente difícil, contra un rival de mucha experiencia, que ha venido en mucho crecimiento en los últimos años. También nos hemos preparado de buena forma y esperemos que sea un partido digno de abrir un Mundial”, expresó Amelia Valverde.

- ¿Cuál sería un resultado positivo para ustedes?

- Para nosotros puntuar siempre va a ser un resultado positivo, Costa Rica solamente tiene una participación en mundiales mayores en categoría femenina y logramos sacar dos empates en Canadá 2015. Si nos vamos un poco más atrás, en categorías menores no hemos tenido la posibilidad ni siquiera de sacar un empate. Entonces, para nosotros es importante y nos hemos propuesto intentar sacar puntos en este partido.

- ¿Cuál es la jugadora que más miedo le da de España o de la que más le habla en los entrenamientos a sus futbolistas?

- Miedo a ninguna, en realidad ninguna jugadora nos da temor ni miedo, las respetamos como rivales. Puesto por puesto, con todas las jugadoras que el profesor ha probado, desde la clasificación, el torneo y todo lo demás, las hemos estudiado. Las jugadoras tienen la referencia de lo que nosotros consideramos importante. No solamente referenciamos a una en especial, sino al equipo como tal.

- ¿Cuál es la versión que se verá de Costa Rica en este partido, tomando en cuenta los fogueos, los resultados que se han tenido y qué se ha podido corregir?

- Yo creo que desde el momento en el que la Selección clasificó al Mundial, nos propusimos tener todos los escenarios posibles, fue la propuesta que se le hizo incluso a la Dirección de Selecciones y demás y así fue. Hemos podido contra rivales de casi todas las conferencias, en diferentes escenarios, incluso a climas similares al que nos vamos a enfrentar. No han sido los resultados que quizás en algunos momentos quisiéramos.

“Sin embargo, el desenvolvimiento en algunos momentos ha sido muy bueno. Esperamos que todo eso que vimos, que hemos corregido, que hemos trabajado, lo podamos poner de manifiesto en el partido”.

- ¿Hasta dónde pretende llegar Costa Rica en este Mundial?

- Para nosotros es importante tomar en cuenta todos los factores que hemos tenido en la preparación, en cierta parte la edición que tuvimos hace ocho años, la historia nuestra en mundiales de manera general. Para nosotros es importante puntuar, intentar pasar por primera vez en la historia a la siguiente fase, sería importantísimo.

“Vamos a ir paso a paso. Realmente es eso. Nos propusimos tener una buena preparación, la hemos tenido. El grupo está fuerte, está claro, está con una gran ilusión, con una gran motivación. Tiene 13 jugadoras debutantes en Mundial Mayor, eso habla mucho y esperamos que lo podamos demostrar”.

- La liga femenina en Costa Rica no es profesional como en España y las jugadoras no pueden vivir plenamente del fútbol. ¿Se fija en España como el crecimiento del fútbol femenino que esperan?

- Yo creo que si nos fijamos en las diferencias en muchos aspectos que tienen a nivel de liga, a nivel de las condiciones de manera individual como usted lo menciona, que hay una jugadora que tengo a la par (Katherine Alvarado) que estuvo jugando en esa liga también, yo creo que nos detendríamos ahí y es importante tomar la referencia.

Pero para nosotros en este momento no es lo más importante. Lo más importante es que Costa Rica logró clasificar a un Mundial nuevamente, que está intentando hacer que el fútbol femenino del área y de nuestro país crezca, que sabemos que somos un país pequeño, de cinco millones de habitantes, con 2,5 millones de mujeres por promedio.

“Con prácticamente 500 jugadoras en Primera División o menos, si juntamos la Segunda y para nosotros, si nos comparamos y pensamos qué no tenemos o qué no tienen las chicas en comparación a la selección que vamos a tener enfrente no habrá mucho sentido siquiera en pensar que no podemos competir.

“Lo único que está en nuestra mente es ponernos la camisa, nos toca jugar con la blanca, pero para nosotros es un orgullo siempre tener el rojo presente y el poderla representar de la mejor manera y demostrar que los recursos no son un punto de partida para poder competir a este nivel”.

- El seleccionador de España, Jorge Vilda, dijo que uno de los aspectos a tener en cuenta de Costa Rica es que se cierran atrás y luego tienen esas transiciones rápidas en las que pueden ser peligrosas. ¿Ese es el punto fuerte de esta selección?

- Yo creo que a la Selección, desde la eliminatoria le corresponde pasar por diferentes momentos, por diferentes rivales y el partido de clasificación nos correspondió contra Trinidad y Tobago y se planteó de una manera distinta. A la semifinal estábamos jugando contra el campeón del mundo, cerrar la fase de grupos contra el campeón olímpico.

“A lo que quiero llegar con esto es que nos corresponde en el camino toparnos con diferentes escenarios. Entonces, intentamos adaptarnos. Si nos corresponde cerrarnos atrás y jugar a la contra, pues lo hemos intentado hacer. Si nos corresponde ser dominantes del juego y en algunos momentos tener un poco de posesión del balón y demás, también lo hacemos. Ya veremos qué nos corresponde”.

- ¿Qué puede decir de Raquel Rodríguez?

- Es una jugadora que tiene mucha experiencia, fue la primera jugadora de fútbol que anotó para Costa Rica en un Mundial Sub-17 y en un Mundial Mayor. Así como todas las jugadoras en este momento y sus 22 compañeras son importantes, ella también. Ha logrado hacer una carrera importante en Estados Unidos. Es una referente para nosotras y esperemos que pueda tener un buen Mundial.