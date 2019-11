“Primero nos concentramos para la pelea ante Yenifer, porque una campeona no puede perder. Aunque el título mundial no está en juego me preparé como si fuera una defensa. Ella es una gran rival, es zurda y voy a darlo todo porque será un combate muy exigente. Estamos preparados y junto a mi entrenador, Marco Delgado, entrenamos con la misión de sacar la victoria”, explicó Valle.