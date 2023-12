Un hijo de Paraíso es profeta en su tierra y se proclama rey de la montaña en la Vuelta

El hijo de Paraíso de Cartago, Sebastián Moya, quien compite para el equipo Colono Bikestation Kölbi, fue profeta en su tierra al conquistar este domingo la novena y penúltima etapa de la edición número 57 de la Vuelta Ciclística a Costa Rica Telecable 2023.

Moya, además de ser el mejor de la jornada, es el primer campeón del giro a la tica al proclamarse monarca de los premios de montaña, con 60 puntos, seguido por Bryan Sánchez del Team Costafrut con 35 unidades y Juan Diego Alba del Movistar Best de Ecuador con 24.

Por su parte, el colombiano Juan Diego Alba del equipo ecuatoriano Movistar Team mantiene el primer lugar de la clasificación y es el virtual campeón de la Vuelta a Costa Rica. El cafetalero resistió los embates y los intentos de destronarlo por parte del nacional Kevin Rivera, del 7C Colono Economy, quien no pudo acortar la diferencia.

En una jornada de ataques y contraataques, Sebastián fue el más rápido, con un conocimiento profundo del terreno, atacando en los momentos precisos para llegar a la meta entre la algarabía y los aplausos de vecinos y amigos que celebraron su triunfo con una fiesta, tras completar la fracción entre Paraíso, Turrialba, Orosi y luego regresar al parque de Cartago. En total, pedalearon 90 kilómetros (km).

Sebastián Moya fue el vencedor de la etapa con un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 54 segundos (2.29.54), seguido de Leandro Varela del 7C Economy Lacoinex y su compañero Kevin Rivera, ambos a una diferencia de 46 segundos.

“La tercera fue la vencida. Lo intenté años atrás pero no se me dio. Uno siente en el corazón cuando puede ganar y hoy algo me decía que podía darse. El año pasado no me fue muy bien, no pude cumplir con todos los proyectos que me había propuesto. Sin embargo, esta victoria me llena de motivación. Es como una liberación, un desahogo por todo el sacrificio que hicimos”, comentó Moya.

Para él, sumar su cuarta victoria en la Vuelta a Costa Rica y ser el campeón de la montaña representa un gran logro personal y, en especial, para el equipo Colono Bikestation Kölbi que es dirigido por José Adrián Champu Bonilla.

Miles de personas, todos amantes del ciclismo, disfrutaron de la novena etapa de la Vuelta a Costa Rica, en el Mirador de Orosi. (Rafael Pacheco Granados)

Sebastián Moya se emociona por los aficionados

El pedalista del equipo rojo confesó que la llegada al centro de Paraíso fue muy emocionante, principalmente en el parque y, posteriormente, en el paso por el Mirador de Orosi, donde miles de personas observaron el paso de los ciclistas, demostrando ser un cantón donde el ciclismo corre por las venas de sus habitantes.

Además, agradeció el apoyo incondicional de su pareja Carolina Quirós y dedicó la victoria a su hijo Santiago Moya, de solo un año y medio, y a su madre.

“Escuchaba a los aficionados gritar y saqué fuerzas de donde no tenía. Es un sentimiento muy especial, una motivación extra ver a tanta gente apoyando. Uno saca fuerzas de donde no las hay, sinceramente. Es muy emocionante escuchar a la gente y dan unos enormes deseos de ganar, de no defraudarlos”, destacó Moya, quien comentó que tanto él como su compañero Daniel Bonilla iban a pelear la etapa.

En el caso del cafetero Juan Diego Alba siempre estuvo a la rueda de Kevin Rivera, y cuando el tico intentó saltar del pelotón, el escarabajo lo siguió como su sombra y neutralizó todos los intentos del nacional por recortar la diferencia.

“Fue una etapa muy dura. (Kevin) Rivera es muy buen corredor. Ahora vamos a afrontar la última etapa, que es un circuito que tiene ciertas complicaciones. No podemos decir que somos campeones hasta cruzar la meta. Vamos a darlo todo por esa camiseta amarilla”, declaró Alba.

En la clasificación general, el escarabajo Juan Diego Alba es primero con un tiempo de 28 horas 15 minutos y 20 segundos (23.15.20), seguido por Kevin Rivera a 55 segundos y Sergio Arias del Colono Bikestation Kölbi a 2:35.

En las metas volantes, Marco Sánchez de Distribuidora Cruz lidera con 29 puntos, seguido por Jason Huertas del Colono con 26, cuando restan por disputar cuatro metas intermedias este lunes, donde se definirá al campeón.

Este lunes se correrá la décima y última etapa de la Vuelta a Costa Rica. Será el tradicional Circuito Presidente de 90 km, que comenzará a las 10 a. m., con salida y llegada al parque de La Aurora de Heredia, para completar las 10 vueltas.