Trozos de tapa de dulce y arroz con papa le dieron fuerza a atleta en una de sus 32 participaciones en la carrera Sol y Arena

Carlos Acuña Solano aún recuerda, como si fuera ayer, su participación en la primera edición de la carrera Sol y Arena en 1988.

Aquel sábado salió temprano de su hogar, en Concepción de Alajuelita, con un termo donde llevaba un arroz con papa y unas tostadas que le preparó su madre, Deyanira Acuña, para que comiera antes de la prueba atlética.

Su madre también le derritió una tapa de dulce y la guardó en bolsitas plásticas, para que la consumiera durante la competencia y lograra terminar la carrera de 14 kilómetros entre la desembocadura del río Barranca y el centro de Puntarenas. La prueba empezó al mediodía.

Carlos orgullosamente confesó que desde aquel día ha intentado no faltar a su prueba favorita, donde ya suma 32 participaciones de las 34 ediciones. Este sábado espera competir en la número 35.

La carrera partirá de la calle La China, para un recorrido de 9,2 kilómetros, a partir de las 4 de la tarde.

Michi, como conocen a Carlos Acuña entre los fiebres de las carreras, comentó que su deseo siempre fue ser un corredor élite y, aunque no llegó a estar en los primeros puestos, le quedó la satisfacción de competir junto a grandes fondistas como Rónald Lanzoni, Miguel Vargas, Erick Quirós, Roy Vargas, Francisco Happy Gómez, César Lizano e Hibert Mora.

“Mí familia vivía en Concepción de Alajuelita, una comunidad donde las drogas y la violencia siempre han estado presente. Yo quería correr para demostrar que uno, haciendo deporte, podía salir de todos esos problemas, ser un ejemplo. A pesar que nunca fui de los mejores deportistas del país, si me esforcé por dar un buen ejemplo en mi vida personal y atlética”, comentó Acuña.

Una novedad

El vecino de Alajuelita recordó que se decidió a correr Sol y Arena por la novedad de competir en la arena, pues en aquellos tiempos eran comunes los eventos en asfalto e incluso en lastre, pero hacerlo en una superficie diferente fue una experiencia y, desde entonces, no ha faltado a la cita.

“Correr la Sol y Arena, una de las mejores competencias atléticas en Costa Rica, me ha marcado. Es muy difícil porque se corre en arena y en condiciones climáticas muy fuertes. Es una prueba que llevo en mi corazón y seguiré corriendo hasta que Dios me preste vida. Las dos ocasiones que falté lo hice por lesión y, la verdad, me dolió mucho”, agregó Acuña.

El empresario, de 53 años, reconoce que en los más de 30 años de competir tiene una gran cantidad de anécdotas, pero el correr en la arena, con las olas al fondo y en un terreno blando, hacen que el reto este presente cada año y es precisamente lo que lo motiva a seguir participando.

“Ninguna carrera se ha mantenido tantos años. Corrí La Gloria, la San Juan, pero ya no existen. Sin embargo, la Sol y Arena se mantiene firme en el mercado, por lo que considero que es una prueba que no puede faltar en el calendario de ningún corredor, por lo exigente y la emoción de ser parte del recorrido donde se dan cita las familias”, destacó Acuña, quien es administrador de la tienda On the Road Mizuno.

Manuel Sosa, organizador del evento, comentó que aún quedan inscripciones en el sitio abuenpaso.com y la tienda On the Road Mizuno.

Además, indicó que habrá servicio de buses gratuito para los atletas desde el muelle de Cruceros en Puntarenas, hasta el punto de partida desde la 1 p. m.