Triatlón femenino tico tiene destacada actuación en Copa Continental en Colombia

La atleta de Coopenae Raquel Solís, regresó a la competencia internacional con un gran resultado en la Copa Continental Chinchiná, en Colombia. La triatleta se subió al podio al concluir en la tercera posición, sumando puntos importantes para el ranquin mundial.

Además de avanzar en su meta de obtener una plaza para París 2024, esta carrera es un extra de motivación para la costarricense, quien completó el trayecto en 1 hora, 10 segundos y 46 centésimas (1:10:46), a 19 segundos de María Alejandra Vargas y a 2:34 de María Carolina Velásquez, ambas atletas de Colombia.

Es precisamente con este evento que Raquel inicia el segundo año de clasificación olímpica, el cual rige desde el 1º de junio de este año hasta el 31 de mayo de 2024.

“Son buenos puntos para mí en el ranking, así que estoy muy feliz”, comentó Solís desde Colombia a la Federación Unida de Triatlón.

A la buena carrera de Solís también se unió el cuarto lugar de Catalina Torres, con el que Costa Rica redondeó un día triunfal para el equipo femenino.

“Realmente siento que la natación al inicio me costó muchísimo, no logré ubicarme bien, no pude empezar duro, pero al final pude acomodarme mejor. Una chica colombiana se escapó y luego me uní a una japonesa durante todo el ciclismo; trabajamos duro para que no nos alcanzaran. Corrí la primera vuelta en segundo lugar y, al terminar la segunda vuelta, otra chica de Colombia me alcanzó”, describió solís sobre la carrera.

Día complicado

En el apartado masculino, Álvaro Campos vivió una mañana difícil al ser descalificado. Sin esa penalización, el nacional se habría ubicado en el top nueve.

Campos reconoce haber cometido una falta al dejar una gorra fuera de la caja, lo cual se traducía en 15 segundos de penalidad. El tico asegura que en la primera de las dos vueltas en atletismo, se fijó en la pizarra y no tenía reportada ninguna sanción, por lo que continuó.

“Eso quiere decir que anotaron la penalización más tarde. Intenté apelar eso, dije que reconocía mi error pero no anotaron la penalización temprano y luego uno se desentiende. Fui con testigos que venían detrás de mí durante la carrera, lo cual demuestra que tardaron más tiempo en poner la penalización”, mencionó.

A pesar de eso, su argumento no dio resultado y se mantuvo la descalificación: “Fue muy frustrante, los jueces se cerraron en no perder. Me da desconfianza, pero me quedo tranquilo porque siento que ellos fueron los que actuaron mal”.

Dejando de lado ese momento amargo, el tico se metió en un top 10 que tampoco lo dejaba del todo satisfecho y señala que puede obtener mejores resultados. Sin embargo, pudo desarrollar una gran carrera de atletismo.

Se bajó de la bicicleta a correr en un segundo grupo y ahí fue cuando se sintió mejor.

“Me sentí muy fuerte. Eso es algo que he venido trabajando estos últimos eventos, estar peleando, corriendo con gente que normalmente era muy superior a mí en el atletismo; eso me da mucha confianza. Siento que pude haber hecho mejor la natación, para no salir tan ahogado, aguantar al grupo y bajarme a correr más al frente pero el ‘hubiera’ no existe”, dijo Campos.

El mejor costarricense fue Pablo Herrera, en el puesto 20 con un tiempo de 01:06:10, mientras Allan Naranjo llegó en la casilla 32 (01:10:32). El primer lugar del evento quedó en manos del rumano Felix Duchampt (01:00:47).