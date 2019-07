“Me sentía mal, tenía ganas de llorar y pesadillas. Tuve que ir a terapia, tomaba medicamentos controlados por la doctora, como 16 pastillas al día. Era muy duro, todo el mundo se me quedaba viendo, aún hoy me dan ganas de llorar porque no podía parpadear bien, ni sonreír y se me dormía la cara”, mencionó Sheyka.