Nos daban tres comidas al día pero desde que nos dieron una cocina estuve cocinando mucho. Nos han proporcionado comidas basadas en nuestros requisitos dietéticos. Me proporcionaron comidas veganas todos los días. Me aseguré de comer muchas verduras, frutas y frijoles. Creo que es muy importante comer sano, especialmente aquí. Definitivamente pasé tiempo en las redes sociales y bailando (risas), pero traté de no ver televisión. Estuve leyendo, pintando y tomando este tiempo para concentrarme en mi salud mental.