“Cuando no estoy surfeando me encanta cocinar, es mi otra pasión. Hago gallo pinto con coliflor. ¡Me queda muy rico! Como el arroz tiene muchas calorías y debo cuidarme mucho por las competencias, hice una receta con coliflor que es un vegetal que me gusta mucho. A veces es difícil conseguir frijoles y también me gusta hacerlo con salsa Lizano, pero igual nunca encuentro, por lo que ahora que estoy aquí me voy a llevar muchas botellas”, afirmó Hennessy.