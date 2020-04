“Tenía Tokio 2020 en mente, pero esa lesión fue a falta 6 meses para el Mundial. Sí me pude recuperar para todos los aparatos, pero no era una recuperación total para poder hacer lo que yo era capaz de hacer, o lo que venía entrenando hasta ese momento. Lo que me tenía dudoso para retirarme era que me faltaba ese check en la lista de cosas que me hubiese gustado lograr como gimnasta”, apuntó.