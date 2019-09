“En el pasado Open Costa Rica me sentí muy bien al ganar tres peleas a rivales muy calificados. Cada vez me acerco más al taekwondo que me gusta, por lo que espero en Chile reafirmar mi crecimiento y la adaptación que hemos tenido a las nuevas técnicas que el profesor Rodríguez nos viene dando. Sé que estoy asimilando cada día mejor sus enseñanzas” indicó Heiner Oviedo.