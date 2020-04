“Me citó en un hotel y me fui para allá. Me dijo esto que nunca se me olvida: ‘Vea Andrey, sepa que le renuevo por lástima’. ¡Qué duro! Yo me fui llorando para la casa, ese fue un poquito el punto de inflexión, de que me dieron una oportunidad. Era mi segundo año en profesionales cuando Eusebio me dijo eso”, manifestó Amador.