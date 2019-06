“El viaje se planificó así. Quizás no eran las óptimas condiciones, o un viaje en avión, pero iban en una microbús para 26 personas con comodidad. En cuánto a las quejas por los uniformes se realizó una licitación y se compraron de esa forma. No los he visto. En lo personal siento que hay mala fe de algunas personas. Quiero jugadores que se les hinche el pecho de orgullo por representar al país y no que estén pensando más en viajar que en dejarlo todo por Costa Rica. ”, dijo Valenciano.