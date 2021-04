“Fue todo un tema en realidad. Sin embargo, desde muy niño siempre he tenido una convicción yo de dejarle un legado a las generaciones y no ser uno más en el paso por la vida y ellos me han entendido, porque en mi casa se come, se desayuna, se respira y se vive el ciclismo. Ese tema no ha sido complejo, porque si te das cuenta, vas a los eventos y mi familia siempre está en eso. Primero está una carrera de ciclismo que un paseo a la playa o lo que fuera. Entonces, creo que tengo todo el apoyo de mi familia y todos están muy contentos”, destacó.